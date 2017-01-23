Изменился порядок бесплатного лекарственного обеспечения людей с ВИЧ

Фото ИА "Тюменская линия"

Заявка на закупку лекарств для людей с ВИЧ будет формироваться на основании персонифицированных потребностей в лекарственных препаратах пациентов, внесенных в федеральный регистр ВИЧ. Регистр начал действовать с января 2017 года.

Как ранее пояснила руководитель Минздрава Вероника Скворцова, централизация закупок антиретровирусных препаратов на федеральном уровне и создание регистра позволит избежать локальных искажений закупочной политики, снизить цены при оптовых закупках и обеспечить равные возможности ВИЧ-инфицированных, независимо от места их проживания.

По данным пресс-секретаря Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елены Лосевой, в Тюменской области проживают более 14 тыс. человек с ВИЧ. Высокоактивную антиретровирусную терапию получают почти 3 тыс. 800 пациентов.

"У нас официального постановления правительства России еще нет. Но нам выдан образец программы, и до 1 марта мы в тестовом режиме вносим в регистр данные пациентов. С каждого пациента, который приходит на прием, мы берем информированное согласие о внесении его в регистр. Главное, чтобы у него были документы, был СНИЛС. В случае отсутствия этого документа мы помогаем его оформить. Пациенты, получающие препараты, приходят к нам раз в месяц или раз в три месяца. К 1 марта абсолютно все пациенты подойдут и спокойно все оформят", - пояснила Елена Лосева.

Она также отметила, что в Тюменской области нет перебоев с обеспечением пациентов медикаментами.

"Все нуждающиеся получают лекарственную терапию, сбоев у нас нет. Я надеюсь, что так будет и дальше", - сообщила пресс-секретарь Центра профилактики и борьбы со СПИДом.

Соб. инф.