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Изменился порядок бесплатного лекарственного обеспечения людей с ВИЧ

16:16 23 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Заявка на закупку лекарств для людей с ВИЧ будет формироваться на основании персонифицированных потребностей в лекарственных препаратах пациентов, внесенных в федеральный регистр ВИЧ. Регистр начал действовать с января 2017 года.

Как ранее пояснила руководитель Минздрава Вероника Скворцова, централизация закупок антиретровирусных препаратов на федеральном уровне и создание регистра позволит избежать локальных искажений закупочной политики, снизить цены при оптовых закупках и обеспечить равные возможности ВИЧ-инфицированных, независимо от места их проживания.

По данным пресс-секретаря Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елены Лосевой, в Тюменской области проживают более 14 тыс. человек с ВИЧ. Высокоактивную антиретровирусную терапию получают почти 3 тыс. 800 пациентов.    

"У нас официального постановления правительства России еще нет. Но нам выдан образец программы, и до 1 марта мы в тестовом режиме вносим в регистр данные пациентов. С каждого пациента, который приходит на прием, мы берем информированное согласие о внесении его в регистр. Главное, чтобы у него были документы, был СНИЛС. В случае отсутствия этого документа мы помогаем его оформить. Пациенты, получающие препараты, приходят к нам раз в месяц или раз в три месяца. К 1 марта абсолютно все пациенты подойдут и спокойно все оформят", - пояснила Елена Лосева.

Она также отметила, что в Тюменской области нет перебоев с обеспечением пациентов медикаментами. 

"Все нуждающиеся получают лекарственную терапию, сбоев у нас нет. Я надеюсь, что так будет и дальше", - сообщила пресс-секретарь Центра профилактики и борьбы со СПИДом.

Соб. инф.

Теги: Центр профилактики и борьбы со СПИДом , лекарства , ВИЧ

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