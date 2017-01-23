Тюменский "Клуб 7" назвал лидеров общественного признания

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Победителей конкурса общественного признания, а также самые значимые события и явления 2016 года назвал тюменский "Клуб 7", который объединяет руководителей ведущих региональных средств массовой информации.

"Человеком года" по версии "Клуба 7" стала первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, курирующая образование, здравоохранение и социальную сферу.

"Работа любого управленца - это большое поле как для успеха, так и для критики. Поэтому моя победа в конкурсе - это, прежде всего, выражение доверия тому курсу, который проводят наш губернатор Владимир Якушев, правительство Тюменской области, и вся большая команда специалистов, которые непосредственно работают с людьми. Думаю, что сегодняшний высокий уровень развития нашей социальной сферы - залог дальнейшего движения вперед", - подчеркнула Наталья Шевчик.

В номинации "Лидеры доверия" победителями стали председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов и председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Борис Хохряков.

"Я возглавляю областную думу на протяжении уже 19 лет. Это ко многому обязывает. Очень признателен избирателям Ямала, которые в очередной раз доверили мне представлять их интересы в областном законодательном собрании, а также депутатам Тюменской областной думы, вновь избравшим меня председателем. По итогам выборов наша партия "Единая Россия" упрочила свои позиции как в региональном парламенте, так и в Государственной думе России", - отметил Сергей Корепанов.

Диплом победителя в номинации "Мужчина года" посмертно присужден старшему оперуполномоченному боевого отделения СОБР УМВД РФ по Тюменской области капитану полиции Виктору Тимофееву, который погиб в бою с преступниками. Награду получила семья Виктора Тимофева.

В числе победителей - сразу два представителя предприятия "РН-Уватнефтегаз". Генеральный директор предприятия Евгений Задороджный победил в номинации "Менеджер года", а оператор технологических установок пятого разряда участка подготовки нефти и газа Николай Аблаев - в номинации "Рабочая доблесть".

"Признание заслужил весь коллектив предприятия, вся наша команда. Уватский проект вдохновляет не только нефтяников. С большим энтузиазмом к его реализации относятся правительство Тюменской области, наши подрядчики, все жители региона, в том числе и журналисты. Уверен, что общими усилиями мы добьемся новых побед", - подчеркнул Евгений Задорожный.

Главная цель, которую Евгений Задорожный поставил перед коллективом - обеспечить ежегодную добычу 10 млн тонн нефти на протяжении десяти лет. Предприятие успешно решает эту задачу.

"Чтобы работать на современном оборудовании, нужно много знать и уметь. А для этого необходимо постоянно учиться, не останавливаясь на достигнутом. Я люблю свою профессию, горжусь тем, что я - нефтяник, и участвую в Уватском проекте. Это большое и нужное дело для Тюменской области и всей страны", - убежден Николай Аблаев.

В числе лидеров общественного признания по версии "Клуба 7" - 27 выдающихся тюменцев. Это политики и предприниматели, писатели, ученые и артисты. Событием года признаны состоявшиеся в Тюмени Дельфийские игры.

"На нашем горизонте одно за другим появляются новые события, возникают новые выдающиеся личности. Спасибо вам за то, что вы вершите великие дела на благо страны и Тюменской области", - обратился к победителям конкурса руководитель ГТРК "Регион-Тюмень" Анатолий Омельчук.

﻿ Фото Сергея Русанова 1 /

Евгений Бабенко