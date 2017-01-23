Тоболячки готовятся к конкурсу красоты

Фото со страницы конкурса "Краса Тобольска-2017" в соцсети "ВКонтакте"

Отборочный тур полуфинала конкурса "Краса Тобольска-2017" проходит в городском Центре молодежных инициатив.

В кастинге участвовали школьницы и студентки 16-28 лет. Участницы должны соответствовать определенным параметрам, быть пластичными и музыкальными, уметь позировать. Отбор продолжится, по его итогам будут выбраны 35 или 36 девушек, которые примут участие в полуфинале, сообщает комитет по делам молодежи администрации Тобольска.

Полуфинал конкурса "Краса Тобольска-2017" состоится 25 февраля. Гостей ждет развлекательная программа, выступление артистов и дефиле конкурсанток.

Девушки представят визитки, пройдут по подиуму в вечерних платьях и примут участие в костюмированном показе, посвященном Масленице.

Десять победительниц, одну из которых выберут зрители, попадут в финал конкурса. Имя "Красы Тобольска-2017" назовут 22 апреля.

Соб. инф.