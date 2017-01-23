up

23.01.2017 понедельник

EUR 63.7272

USD 59.6697

В Тюмени -13..-15 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

ВТБ лидирует по выдаче льготных кредитов малому и среднему бизнесу

11:10 23 января 2017 | mobile | | print версия для печати

ВТБ в УФО заключил с субъектами малого и среднего бизнеса по "Программе 6,5" сделки на 1,28 млрд рублей.

Банк ВТБ подвел итоги работы по программе льготного кредитования, которую реализует Корпорация МСП совместно с Банком России. ВТБ стал первым банком, который начал выдавать кредиты по этой программе в декабре 2015 года, и является абсолютным лидером среди российских банков по объему выданных средств с долей около 60% от общего кредитного портфеля "Программы 6,5".

На 1 января 2017 года банк заключил 234 кредитных соглашения. Средняя сумма кредита составила 158 млн рублей, средняя процентная ставка – 10,05% годовых.

Подразделения ВТБ в Уральском федеральном округе, которые находятся в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Тюмени и Сургуте, заключили сделки по "Программе 6,5" на общую сумму около 1,28 млрд рублей. Это около 4,1% от общего кредитного портфеля ВТБ по данной программе. Всего в 2016 году в регионе заключено 12 кредитных соглашений.

В корпоративном филиале банка в Екатеринбурге общая сумма выдач по "Программе 6,5" составила 300 млн рублей. Финансирование предоставлено компаниям-производителям различных строительных материалов, а также одному из ведущих региональных операторов телекоммуникационных услуг. На полученные в ВТБ средства приобретено необходимое для расширения производства оборудование, сырье и материалы.

В операционном офисе филиала в Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югре выданы кредиты на общую сумму 580 млн рублей. Денежные средства предоставлены производственным компаниям, которые занимаются изготовлением оборудования для нефтедобычи и элементов кровли и отделки фасадов. Кредиты использованы на приобретение материалов и оборудования.

Операционный офис ВТБ в Челябинской и Курганской областях выдал субъектам малого и среднего предпринимательства Южного Урала кредиты по "Программе 6,5" на общую сумму 395 млн рублей. Финансирование предоставлено компаниям сельскохозяйственной отрасли (мясопереработка, производство круп) и ведущему производителю цинкового порошка. На деньги банка предприятия закупили сырье и материалы.

В 2017 году ВТБ продолжит выдачу льготных кредитов по "Программе 6,5" по ставкам ниже среднерыночных, сообщает пресс-служба финансового учржедения.

Соб. инф.

Теги: кредитование , ВТБ , малый бизнес

Последние новости

12:27 В регионе начинается детская оздоровительная кампания-2017
12:16 У памятника святой Татьяне разыграют сладкий приз для студента Фото
12:05 Из-за повреждения трубопровода без воды остались три многоквартирных дома в Тюмени
11:54 Иван Квитка: все подразделения партии должны включиться в работу по реализации предвыборной программы
11:43 "Рубин" vs "Ариада-НХ"
11:32 Тюменский "Клуб 7" назвал лидеров общественного признания Фото
11:21 Безответственных тюменцев наказывают рублем и общественными работами
11:10 ВТБ лидирует по выдаче льготных кредитов малому и среднему бизнесу
11:00 Реконструкция птицефабрики "Пышминская" завершится в 2020 году
10:49 Тюменские дзюдоисты - призеры турнира в Уфе
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Автобусы, следующие до аэропорта Рощино, оформят в едином стиле

Владимир Якушев поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

Владимир Якушев: дороги и транспорт важны для улучшения инвестклимата

Политика

Иван Квитка: все подразделения партии должны включиться в работу по реализации предвыборной программы

Тюменцы избраны в руководящие органы "Единой России"

Тюменская делегация примет участие в съезде "Единой России"

Экономика

ВТБ лидирует по выдаче льготных кредитов малому и среднему бизнесу

Реконструкция птицефабрики "Пышминская" завершится в 2020 году

Тюменцы разработали уникальный высокопроходимый мульчер

Общество

В регионе начинается детская оздоровительная кампания-2017

У памятника святой Татьяне разыграют сладкий приз для студента

Тюменский "Клуб 7" назвал лидеров общественного признания

Спорт

"Рубин" vs "Ариада-НХ"

Тюменские дзюдоисты - призеры турнира в Уфе

В Ялуторовске победил фаворит

Происшествия

Из-за повреждения трубопровода без воды остались три многоквартирных дома в Тюмени

В аварии на югорской трассе погибли четыре человека

Версию суицида молодого человека проверяют в Ханты-Мансийске
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+