ВТБ лидирует по выдаче льготных кредитов малому и среднему бизнесу

ВТБ в УФО заключил с субъектами малого и среднего бизнеса по "Программе 6,5" сделки на 1,28 млрд рублей.

Банк ВТБ подвел итоги работы по программе льготного кредитования, которую реализует Корпорация МСП совместно с Банком России. ВТБ стал первым банком, который начал выдавать кредиты по этой программе в декабре 2015 года, и является абсолютным лидером среди российских банков по объему выданных средств с долей около 60% от общего кредитного портфеля "Программы 6,5".

На 1 января 2017 года банк заключил 234 кредитных соглашения. Средняя сумма кредита составила 158 млн рублей, средняя процентная ставка – 10,05% годовых.

Подразделения ВТБ в Уральском федеральном округе, которые находятся в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Тюмени и Сургуте, заключили сделки по "Программе 6,5" на общую сумму около 1,28 млрд рублей. Это около 4,1% от общего кредитного портфеля ВТБ по данной программе. Всего в 2016 году в регионе заключено 12 кредитных соглашений.

В корпоративном филиале банка в Екатеринбурге общая сумма выдач по "Программе 6,5" составила 300 млн рублей. Финансирование предоставлено компаниям-производителям различных строительных материалов, а также одному из ведущих региональных операторов телекоммуникационных услуг. На полученные в ВТБ средства приобретено необходимое для расширения производства оборудование, сырье и материалы.

В операционном офисе филиала в Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югре выданы кредиты на общую сумму 580 млн рублей. Денежные средства предоставлены производственным компаниям, которые занимаются изготовлением оборудования для нефтедобычи и элементов кровли и отделки фасадов. Кредиты использованы на приобретение материалов и оборудования.

Операционный офис ВТБ в Челябинской и Курганской областях выдал субъектам малого и среднего предпринимательства Южного Урала кредиты по "Программе 6,5" на общую сумму 395 млн рублей. Финансирование предоставлено компаниям сельскохозяйственной отрасли (мясопереработка, производство круп) и ведущему производителю цинкового порошка. На деньги банка предприятия закупили сырье и материалы.

В 2017 году ВТБ продолжит выдачу льготных кредитов по "Программе 6,5" по ставкам ниже среднерыночных, сообщает пресс-служба финансового учржедения.

Соб. инф.