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В регионе начинается детская оздоровительная кампания-2017

12:27 23 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы "Олимпийской Ребячки" в соцсети "ВКонтакте"

Семинар организаторов детского отдыха "Будущее начинается сегодня" проходит в регионе по 26 января.

Представители других регионов 23 января знакомятся с территорией и возможностями филиала "Олимпийская Ребячка", для них предусмотрена культурно-образовательная программа "Тюмень интеллектуальная": посещение физико-математической школы Тюменской области; круглый стол "Региональный опыт деятельности и межведомственного взаимодействия в работе с активом и одаренными детьми и молодежью в Тюменской области"; презентация проектов ТюмГУ по работе с одаренными детьми; презентация проектов "Безопасность жизнедеятельности" и "Медиамир" департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Завершится первый день выездным семинаром в областном детском центре "Ребячья республика".

Участвуют в семинаре более 340 специалистов отрасли отдыха и оздоровления из 14 субъектов Российской Федерации (Тюменская область, Республика Крым, Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург и т. д.) и Китайской Народной Республики. В том числе в работе семинара примут участие представители Общественной палаты Российской Федерации, межрегиональной общественной организации "Содействие детскому отдыху", Международного детского центра "Артек", оргкомитета Международного конгресса лагерей, который пройдет в октябре в Сочи.

Образовательная программа включает проблемно-тематические площадки, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы в сфере отдыха и оздоровления. Будет работать педагогическая лаборатория, в которой специалисты познакомятся с инновационными возможностями в детском отдыхе. Участники семинара поделятся опытом на мастер-классах, примут участие в культурно-досуговой программе, играх и соревнованиях.

Подведение итогов семинара 26 января в "Олимпийской Ребячке", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Соб. инф.

Теги: Ребячья республика , Олимпийская Ребячка , детский отдых , мастер-классы

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