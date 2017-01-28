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Тюменские садоводы должны провести собрания для решения проблем электроснабжения

11:51 28 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Общие собрания должны пройти в тюменских садоводческих обществах для решения проблем электроснабжения. Об этом сообщил председатель регионального отделения "Союза садоводов России" Алексей Кучеров.

"Раньше садоводческие общества принадлежали, как правило, крупным предприятиям и организациям, которые и содержали энергетическую инфраструктуру. Сегодня электросети - долевое имущество дачников. Садоводы не готовы вкладывать огромные средства в содержание, ремонт и реконструкцию сетей энергоснабжения. Думаю, большинство садовых товариществ примут решения об их передаче сетевым компаниям", - считает Алексей Кучеров.

По его словам, в регионе насчитывается около 456 тыс. садоводов. Только в Тюмени действует 205 садоводческих товариществ. Поэтому принятая в декабре 2016 года правительством Тюменской области, областным отделением "Союза садоводов России" и ведущими сетевыми компаниями дорожная карта по решению вопросов электроснабжения садоводческих обществ имеет очень большое социальное значение.

"Садоводческие общества, которые примут решения о передаче своих электросетей сетевым компаниям, смогут решить проблемы, связанные с содержанием и ремонтом линий электроснабжения", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

По словам заместителя губернатора, передача электросетей на баланс сетевых компаний, по сути, ничего не будет стоить тюменским дачникам. Необходимо будет принять решение об этом на собрании, провести инвентаризацию и, возможно, юридическое оформление имущества.

"Территориальные сетевые компании по закону должны будут выкупить дачные электросети. Однако поскольку это имущество находится, как правило, в не самом лучшем состоянии, фактическая цена вопроса будет минимальной. Речь идет о юридических и организационных процедурах, после завершения которых вся ответственность за содержание сетей ляжет на сетевые организации. При этом для реконструкции и ремонта сетей тоже потребуется добрая воля садоводов, поскольку сети проложены по их земле", - добавил Вячеслав Вахрин.

Отметим, что решение о передаче сетей электроснабжения сетевым компаниям садоводам никто не навязывает. Этот вопрос находится исключительно в компетенции общих собраний садоводческих товариществ.

По мнению заместителя губернатора, фактически нет разницы между садоводческими обществами и районами индивидуальной жилой застройки. Соответственно, должны решаться вопросы качества жизни.

"Решение проблем электроснабжения садоводческих обществ - первый шаг, который мы решили сделать", - подчеркнул Вячеслав Вахрин.

Евгений Бабенко

Теги: дорожная карта , электроснабжение , дачный поселок , Союз садоводов России , Вячеслав Вахрин , дачи

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