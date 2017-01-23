2016 год стал аномально теплым, но рекордов не поставил

Фото ИА "Тюменская линия"

2,8 градуса составила средняя годовая температура воздуха в Тюменской области в 2016 году. Это более чем на градус выше установленных для региона значений.

Как отметила начальник отдела метеопрогнозов Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Шарун на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", в целом год стал аномально теплым, но температурных рекордов не поставил. Осадков выпало чуть меньше нормы - 396 мм вместо среднегодовых 470 мм.

Каким будет 2017 год, метеорологи пока сказать не могут. По словам начальника Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяны Морозовой, правдоподобный прогноз можно предсказать не более чем на 10 дней.

"Климатические особенности региона обусловлены тем, что Тюменская область с севера открыта для проникновения холодных масс, а с юга - теплых тропических. Погода зависит о того, какой тип циркуляции преобладает. К примеру, чтобы вытеснить холодный арктический воздух, нужен мощный циклон. С ноября 2016 года в регионе преобладает антициклональный характер погоды. Холодный антициклон надолго задержался и обеспечил морозную погоду", - пояснила Елена Шарун.

Евгения Шевцова