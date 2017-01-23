Пьяный тоболяк сел за руль, чтобы отвезти дочерей в детсад

Фото ГИБДД Тюменской области

37-летнего нетрезвого водителя, который утром вез в детский садик двух дочек трех и шести лет, остановили инспекторы ДПС ГИБДД в Тобольске на Уватском тракте.

Оба ребенка перевозились в детских удерживающих устройствах. Мужчина пояснил, что накануне выпил две бутылки пива. В 2011 году тоболяк задерживался за пьяное вождение, был лишен права управления транспортом на полтора года. В 2012 году он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, был подвергнут административному аресту.

За четыре дня командировки в Тобольск наряды спецбата ДПС ГИБДД отстранили от управления транспортом 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

21 и 22 января на дорогах области задержаны 79 пьяных водителей, шесть из них управляли транспортом нетрезвыми повторно в течение года и подлежат уголовной ответственности, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Соб. инф.