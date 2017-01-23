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24 января - события дня

17:54 23 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на ул. Ямской, 110 начнется открытие детской библиотеки №3 после ремонта.

В Тюменском районе в 14 часов в филиале "Ребячьей республики" "Олимпийская Ребячка" (42 км автодороги Тюмень - Каменка - граница Свердловской области) начнется областной семинар организаторов детского отдыха "Будущее начинается сегодня". Пресс-подход в 13 часов 45 минут.

В Тюмени в 15 часов в Тюменском кардиоцентре (ул. Мельникайте, 111, малый конференц-зал) начнется ежегодный семинар детских кардиологов.  

Этот день в истории:

1682 – указ Боярской думы об отмене местничества – замещения государственных должностей по принципу знатности и родовитости.

1712 – родился прусский король Фридрих II Великий.

1722 - Петр I ввел "Табель о рангах".

1732 – родился Пьер Огюстен Карон Бомарше, французский драматург.

1776 – родился Эрнст Теодор Амадей Гофман, немецкий писатель и композитор.

1801 – Павел I издал распоряжение о подготовке похода русской армии в Индию.

1848 – Джеймс Маршалл обнаружил золотой самородок в Калифорнии, что стало толчком к золотой лихорадке в США.

1848 – родился русский художник Василий Суриков.

1881 – отряд русской армии под командованием генерала Скобелева взял штурмом опорный пункт туркменских племен крепость Геок-Тепе.

1901 – родился Михаил Ромм – один из талантливых советских кинорежиссеров.

1919 – Оргбюро ЦК РКП (б) за подписью Свердлова и Цурюпы издало директиву о проведении массового террора против донских казаков.

1976 - одна из крупнейших в XX веке катастроф танкеров-гигантов. У берегов Франции сел на мель танкер Olympic Bravery водоизмещением 250 тыс. т.

1986 – умер Рон Хаббард, писатель-фантаст и создатель новой религии.

1990 – в Югославии в автономном крае Косово начались массовые волнения албанцев.

1997 – министр внутренних дел Анатолий Куликов отсудил у Александра Лебедя один рубль, а у газеты "Аргументы и факты" - 100 млн рублей за неправильную характеристику личности министра и его деятельности.

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