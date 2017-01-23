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СИБУР и NBA откроют в Тюмени обновленную баскетбольную площадку

17:00 23 января 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

Торжественное открытие обновленного спортивного зала в спорткомплексе "Здоровье" в Тюмени (ул. Газовиков, 11) состоится 30 января.

Баскетбольный зал станет восьмым спортивным объектом, реконструированным в рамках партнерства профессиональной баскетбольной ассоциации NBA и нефтехимической группы СИБУР, которое направлено на развитие баскетбола в России и поддержку спортивного образа жизни.

Торжественную церемонию открытия посетит президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов.  В рамках мероприятия состоится мастер-класс для детей и показательный баскетбольный матч между командами Андрея Кириленко и баскетболистами Тюменского индустриального университета.

В рамках реконструкции произведен ремонт помещения, укладка универсального напольного покрытия. Обновленный зал оснащен современным оборудованием в соответствии с мировыми стандартами NBA. Модернизация спортивного зала в Тюмени направлена на вовлечение в занятия спортом, обучение и игру в баскетбол, который является одним из самых популярных мировых видов спорта, большего количества учеников детских спортивных школ и студентов, жителей города, в том числе сотрудников СИБУРа и их детей.

После визита в Тюмень Андрей Кириленко также посетит Тобольск, где 31 января примет участие в мастер-классе для детей по баскетболу в спортивном зале филиала Тюменского индустриального  университета, реконструированного в рамках партнерства NBA и СИБУРа в 2015 году.

СИБУР в начале 2014 года присоединился к программе NBA, направленной на популяризацию баскетбола в мире, и поддерживает ее реализацию в России. В рамках партнерства были модернизированы семь спортивных объектов в Перми, Тольятти, Томске, Воронеже, Тобольске, Нижневартовске и Дзержинске. Церемонии открытия спортивных залов посетили звезды и легенды NBA: близнецы Брук и Робин Лопес, Роберт Орри, Маггси Богз, Эй Си Грин и Брюс Боуэн. Они провели для детей мастер-классы по баскетболу на обновленных площадках. Прославленные игроки NBA также поделились уроками мастерства с любителями баскетбола на прошедших мастер-классах в Москве, сообщает пресс-служба СИБУРа.

Отметим, что Андрей Кириленко  - один из самых титулованных российских баскетболистов. Выступал за санкт-петербургский "Спартак", московский ЦСКА, а также клубы NBA Utah Jazz, Minnesota Timberwolves и Brooklyn Nets. В составе российской национальной сборной завоевал золото чемпионата Европы – 2007, бронзу чемпионата Европы – 2011 и бронзу Олимпиады-2012. После завершения карьеры игрока в 2015 году был избран президентом Российской федерации баскетбола.

Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) — международная спортивная организация, объединяющая три профессиональных спортивных лиги: Национальную баскетбольную ассоциацию, Женскую национальную баскетбольную ассоциацию и Лигу развития NBA. На сегодняшний день ассоциация широко представлена на международной арене: она проводит игры и ведет вещание на 49 языках в 215 странах мира, товары NBA продаются более чем в 125 тыс. магазинах в 100 странах на шести континентах.

Теги: Тюменский индустриальный университет , Тюмень , Андрей Кириленко , Тобольск , СИБУР , баскетбол , Дмитрий Конов

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