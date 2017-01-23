Снежные герои из тюменских парков и скверов принесут победу любителям раскрасок

dom.tyumen-city.ru

Конкурс раскрасок "Найди тюменского снеговика" проводит портал "Тюмень – наш дом" до 25 января. Четыре снежные фигуры из парков и скверов Тюмени необходимо найти на раскраске, а также сообщить об их местонахождении в городе.

Ответы принимаются в официальной группе соцсети "ВКонтакте" "Тюмень – наш дом".

Для участия в конкурсе под постом новости нужно написать, какие именно снежные герои слепили учащиеся школ? Обязательно написать местоположение снеговика в городе: в каких парках и скверах они стоят? Организаторы дают подсказку – всего снежных фигур четыре.

Идея проведения конкурса раскрасок возникла после того, как перед новогодними праздниками каждая управа Тюмени провела в своем округе конкурс снеговиков. Школьники и их родители совместно с сотрудниками управ создавали снежные фигуры по мотивам любимых мультфильмов. Тюменцы с удовольствием их фотографировали и размещали фото в социальных сетях.