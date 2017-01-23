На Ямале более двухсот многодетных семей получили земельные участки

Фото ИА "Север-Пресс"

209 ямальских многодетных семей получили земельные участки для строительства в 2016 году. Салехарде многодетные семьи получили 51 земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, Новом Уренгое - 29, Приуральском районе - 25, Лабытнанги - 21, Тазовском районе - 17 участков.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", с начала исполнения закона "О регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе" многодетным семьям предоставили 629 участков. Наибольшее их количество выделили в Муравленко - 124.

Окружной департамент строительства проводит мониторинг градостроительной подготовки участков для многодетных семей. В городах и районах генпланами предусмотрели 77 территорий под индивидуальное жилищное строительство, в составе которых 3 тыс. 114 земельных участков запланировали для многодетных семей. Более двух тысяч земельных участков обеспечили градостроительной документацией, для 1 тыс. 107 проекты планировки находятся в стадии разработки и утверждения. В 2017 году на обеспечение инженерией земельных участков потратят 250,7 млн рублей из окружного бюджета.

По информации окружного департамента соцзащиты населения, в регионе живут 10 тыс. 302 многодетных семьи, из них 3 тыс. 669 семей состоят на учете для получения бесплатного земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Отметим, в качестве альтернативы земельному участку в арктическом регионе с 2016 года многодетные семьи могут получить социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья. В 2016 году такой возможностью воспользовались 76 семей. Работа по этому направлению будет продолжена и в 2017 году: уже сформировали списки претендентов на получение соцвыплат, в муниципалитетах собираются учетные дела граждан-претендентов. В 2017 году в планах предоставить денежную альтернативу 50 многодетным семьям, на эти цели выделят 95 млн рублей из окружного бюджета.