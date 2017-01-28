Ценный экспонат подарил Заводоуковскому краеведческому музею житель поселка Комсомольский

Ragulin Vitaliy/dervishv.livejournal.com

Заводоуковский краеведческий музей пополнился новым ценным экспонатом. Житель поселка Комсомольский Дмитрий Кибирев подарил краеведческому музею шинель, парадный китель и фуражку пограничника.

Как рассказал сотрудникам музея сам даритель, он нашел это обмундирование в доме, который купил недавно. Выбросить находку Дмитрий не решился – сам был пограничником.

"Это ценный для нас экспонат, - пояснила в беседе с корр. "Тюменской линии" хранитель музейных ценностей Ирина Тельминова, - у нас в коллекции не было формы советских пограничников, а ведь многие жители района служили на охране рубежей нашей родины".

И, судя по наградам, которые бережно хранил на своем кителе пограничник, служил очень даже неплохо. Данилов С.И. – именно так подписана шинель, подаренная музею, был отличником Советской армии и отличником пограничных войск СССР второй степени, и был хороши спортсменом, о чем свидетельствуют спортивные значки.

"Теперь эта пограничная форма пополнит наши специализированные экспозиции, которые мы готовим к Дню Российской армии", - рассказала Ирина Тельминова.

Заводоуковский краеведческий музей располагается в здании, построенном во второй половине 50 – х годов ХХ века. Здесь длительное время располагалась библиотека, затем станция скорой помощи. На январь 2013 года музей фонд составляет 12 тыс. 166 единиц хранения, из них основного фонда 6 тыс. 412 единиц хранения, вспомогательного – 5 тыс. 754 единиц хранения.

Борис Олейник