up

23.01.2017 понедельник

EUR 63.7272

USD 59.6697

В Тюмени -14..-16 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Ученые ТюмГУ исследуют микрофлору северных почв

17:32 23 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.utmn.ru

Мезофильные и термофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы ищут ученые ТюмГУ в почве на Крайнем Севере и южнее.

Раньше присутствие термофильной микрофлоры здесь не изучалось. Исследование стало возможным благодаря поддержке Министерства образования и науки РФ.

По мнению руководителя проекта, ведущего научного сотрудника международной комплексной научно-исследовательской лаборатории по изучению изменений климата, землепользования и биоразнообразия ТюмГУ Александра Галушко, результаты исследования помогут спрогнозировать изменения в микрофлоре планеты в XXI веке.

Интерес к этой теме возник в связи с риском ускорения образования углекислого газа из-за усиления разложения органического вещества, ранее находящегося в замороженном состоянии. Особенно это актуально в связи с глобальным потеплением, поэтому основное внимание ученые уделяют исследованиям в северных регионах. Известно, что для некоторых мест обитания характерны термофильные формы микроорганизмов. Эти наблюдения задокументированы, но все еще остаются не до конца изученными.

Ученые ТюмГУ изучат функционирование микробиоты северных почв при более высоких температурах. Основное внимание они уделят мезофильным и термофильным микроорганизмов, развивающимся при минус 30–60 градусах и в более теплых регионах.

По словам Александра Галушко, это может помочь проследить возможную миграцию теплолюбивых микроорганизмов в пока еще холодные места обитания. Одним из таких факторов может оказаться оттаивание замороженных грунтов.

Всего ученые намерены исследовать микроорганизмы хемоорганогетеротрофного типа, растущие на богатых органическим веществом средах и в углеводородсодержащих средах. Микроорганизмы последнего типа представляют большой интерес в связи с загрязнением почв Тюменской области из-за развития нефтяных и газовых месторождений. Самые интересные культуры отберут для анализа полного генома, а из проб почв выделят и законсервируют микробиальную ДНК для дальнейшего ее изучения.

Проект рассчитан на 2017–2019 годы и будет реализоваться совместно с сектором экологической микробиологии Агротехнического научно-исследовательского института Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Теги: наука , Минобрнауки , биология , ТюмГУ

Последние новости

18:44 "Великий чайный путь" пройдет через Тобольск, Ялуторовск и Заводоуковск
18:05 Тюменская область готовится к весеннему паводку
17:54 24 января - события дня
17:43 Регион перевыполнил план по вводу жилья в 2016 году
17:32 Ученые ТюмГУ исследуют микрофлору северных почв
17:21 Снежные герои из тюменских парков и скверов принесут победу любителям раскрасок
17:10 На Ямале более двухсот многодетных семей получили земельные участки
17:00 СИБУР и NBA откроют в Тюмени обновленную баскетбольную площадку
16:49 Тюменский государственный университет - победитель соревнований по дзюдо
16:38 Кот Гормон ищет дом
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область готовится к весеннему паводку

Большой проектный комитет с участием СМИ региона состоится в Тюмени

Автобусы, следующие до аэропорта Рощино, оформят в едином стиле

Политика

Иван Квитка: все подразделения партии должны включиться в работу по реализации предвыборной программы

Тюменцы избраны в руководящие органы "Единой России"

Тюменская делегация примет участие в съезде "Единой России"

Экономика

Регион перевыполнил план по вводу жилья в 2016 году

На Ямале более двухсот многодетных семей получили земельные участки

ВТБ лидирует по выдаче льготных кредитов малому и среднему бизнесу

Общество

"Великий чайный путь" пройдет через Тобольск, Ялуторовск и Заводоуковск

24 января - события дня

Ученые ТюмГУ исследуют микрофлору северных почв

Спорт

СИБУР и NBA откроют в Тюмени обновленную баскетбольную площадку

Тюменский государственный университет - победитель соревнований по дзюдо

Коллективы вузов спорят за очки спартакиады

Происшествия

Пьяный тоболяк сел за руль, чтобы отвезти дочерей в детсад

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погибли водитель и пассажир "Вольво"

Житель Тобольска пострадал от мнимого работодателя
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+