Ученые ТюмГУ исследуют микрофлору северных почв

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Мезофильные и термофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы ищут ученые ТюмГУ в почве на Крайнем Севере и южнее.

Раньше присутствие термофильной микрофлоры здесь не изучалось. Исследование стало возможным благодаря поддержке Министерства образования и науки РФ.

По мнению руководителя проекта, ведущего научного сотрудника международной комплексной научно-исследовательской лаборатории по изучению изменений климата, землепользования и биоразнообразия ТюмГУ Александра Галушко, результаты исследования помогут спрогнозировать изменения в микрофлоре планеты в XXI веке.

Интерес к этой теме возник в связи с риском ускорения образования углекислого газа из-за усиления разложения органического вещества, ранее находящегося в замороженном состоянии. Особенно это актуально в связи с глобальным потеплением, поэтому основное внимание ученые уделяют исследованиям в северных регионах. Известно, что для некоторых мест обитания характерны термофильные формы микроорганизмов. Эти наблюдения задокументированы, но все еще остаются не до конца изученными.

Ученые ТюмГУ изучат функционирование микробиоты северных почв при более высоких температурах. Основное внимание они уделят мезофильным и термофильным микроорганизмов, развивающимся при минус 30–60 градусах и в более теплых регионах.

По словам Александра Галушко, это может помочь проследить возможную миграцию теплолюбивых микроорганизмов в пока еще холодные места обитания. Одним из таких факторов может оказаться оттаивание замороженных грунтов.

Всего ученые намерены исследовать микроорганизмы хемоорганогетеротрофного типа, растущие на богатых органическим веществом средах и в углеводородсодержащих средах. Микроорганизмы последнего типа представляют большой интерес в связи с загрязнением почв Тюменской области из-за развития нефтяных и газовых месторождений. Самые интересные культуры отберут для анализа полного генома, а из проб почв выделят и законсервируют микробиальную ДНК для дальнейшего ее изучения.

Проект рассчитан на 2017–2019 годы и будет реализоваться совместно с сектором экологической микробиологии Агротехнического научно-исследовательского института Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ТюмГУ.