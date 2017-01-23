Тюменская область готовится к весеннему паводку

Подготовка к возможной угрозе весеннего подтопления некоторых территорий началась в Тюменской области. Об этом шла речь на совещании с муниципалитетами, которое в режиме видеоконференцсвязи провел губернатор Владимир Якушев.

"Снежный покров в регионе велик, между тем зима продолжается и снега будет еще больше. Прошлогодняя весенняя ситуация в некоторых районах помнится всем. Чтобы она не повторилась в этом году, нужно активизировать работу по подготовке подробного плана противопаводковых мероприятий в каждой территории. На это должно уйти не более двух недель", - подчеркнул глава региона.

Главная задача, по мнению участников совещания, - информирование населения. Жителям населенных пунктов, которым угрожает подтопление, необходимо быть готовыми к паводку, понимать, как действовать, как защитить имущество.

"Муниципальным властям нужно подготовить и проверить защитные сооружения, продумать схему доставки продовольствия, медикаментов и организацию учебного процесса для школьников тех населенных пунктов, дороги к которым будут затоплены", - отметил Владимир Якушев. Контролировать работу будет комиссия под руководством губернатора.

Отдельной темой совещания стал вопрос по подготовке к весеннему паводку в Ишиме и Ишимском районе и строительству водоотводного канала. "Планируется, что необходимая документация по возведению сооружения будет готова в марте. Мероприятия по расчистке русел рек Мергенька и Карасуль в Ишимском районе выполняются", - сообщил начальник главного управления строительства области Сергей Шустов.