Тюменский государственный университет - победитель соревнований по дзюдо

Фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Студенты ТюмГУ победили в общекомандном зачете соревнований по дзюдо в рамках XXII спартакиады вузов Тюменской области.

На втором месте Тюменский индустриальный университет, на третьем представители Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Победителями в личном зачете стали Гульчехра Алимова (-48 кг, ТюмГМУ), Ася Семененко (-52 кг, ТюмГУ), Дарья Предеина (-57 кг, ТюмГУ), Луиза Риянова (-63 кг, ТюмГУ), Татьяна (-70 кг) и Мария (-78 кг) – ТИУ, Владлен Решетников (-60 кг, ТВВИКУ), Игорь Гусаров (-66 кг, ТюмГУ), Шамиль Зилфикаров (-73 кг, ТюмГУ), Владимир Суздалев (-81 кг, ТюмГУ), Тамаз Болоташвили (-90 кг, ТюмГУ), Азамат Плиев (-100 кг, ТИУ) и Евгений Жаворонков (+100 кг, ТИУ).

Соб. инф.