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Регион перевыполнил план по вводу жилья в 2016 году

17:43 23 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.minstroyrf.ru

Один миллион 684 тысячи квадратных метров жилья введено в Тюменской области в 2016 году. Это составило почти 110% от планового показателя, сообщает Росстат.

В том числе введен один миллион 140 тысяч квадратных метров многоквартирных домов и 544 тысячи квадратных метров  индивидуальных жилых домов.

Напомним, что в государственной программе Тюменской области "Развитие жилищного строительства" до 2020 года" показатель ввода жилья  составляет в 2016 году один миллион 535 тысяч квадратных метров.

Среди лидеров отрасли такие компании, как ОАО "Тюменская домостроительная компания" (161 тыс. кв. м), ООО ПСК "Дом" (86 тыс. кв. м), ООО "ЭНКО-ГРУПП" (76 тыс. кв. м), ООО "Меридиан Констракшн" (51 тыс. кв. м), ЗАО "Завод ЖБИ-3" (45 тыс. кв.м), ООО "Брусника. Тюмень" (44 тыс. кв. м), ООО "Тюменгазстрой" (41 тыс. кв. м), АО "Партнёр-Строй" (36 тыс. кв. м), ОАО "Сибстройсервис" (30 тыс. кв. м), ЗАО "Жилье-2000" (28 тыс. кв. м).

Эта десятка обеспечила больше половины ввода многоквартирных домов в регионе.

Теги: жилищное строительство

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