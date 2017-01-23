"Великий чайный путь" пройдет через Тобольск, Ялуторовск и Заводоуковск

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Реализация нового масштабного туристического маршрута "Великий чайный путь - Сибирский тракт" начнется в Тюменской области в 2017 году. Пятидневный маршрут пройдет через Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и Заводоуковск.

Туристы смогут увидеть места, связанные с пребыванием декабристов в Ялуторовске и заводоуковский санаторий "Ингал", пройтись по Тобольскому кремлю и Гостиному двору, побывать в Абалаке, заглянуть в мастерскую художника-костореза Минсалима Тимергазеева и музей истории кости, а также посетить село Байкалово и татарскую деревню Алга.

Стоимость маршрута зависит от туроператора, дополнительных услуг и экскурсий, питания и категории предоставленных для проживания гостиничных номеров. В среднем за путешествие нужно будет заплатить от 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Вполне вероятно, что в дальнейшем в экскурсионную программу нового маршрута войдет посещение села Покровского - родины Григория Распутина. Специалисты турбизнеса уверены, что в перспективе новый маршрут позволит существенно нарастить туристический поток из других регионов России и зарубежья.

Соб. инф.