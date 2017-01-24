25 января - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в технопарке (ул. Республики, 142, конференц-зал "Сибирь") начнется презентация проекта DIMECO - разработки, которая позволяет проводить удаленные медицинские осмотры.
В Тюмени в 10 часов начнется совместный рейд активистов ОНФ и представителей городской администрации по проверке систем безопасности в детских садах Тюмени. Сбор на ул. Ленина, 69а.
В Тюмени в 13 часов у памятника святой Татьяне (ул. Ленина, 16) начнется День российского студенчества.
В Тюмени в 14 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется рабочая встреча с руководителями предприятий региона в рамках визита представителей ПАО "ЛУКОЙЛ".
В Тюмени в 14 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета думы по аграрным вопросам и земельным отношениям.
В Тюмени в 19 часов во Дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется сдача спектаклей детской театральной мастерской "ТеМа".
Этот день в мире:
1681 – заключен Бахчисарайский мир между Россией, Турцией и Крымом.
1852 – умер российский мореплаватель, первооткрыватель Антарктиды адмирал Фаддей Беллинсгаузен.
1882 – родилась английская писательница и литературный критик Вирджиния Вульф.
1890 - завершилось кругосветное путешествие репортера нью-йоркской газеты World Нелли Блай, которая решила побить достижение героя Жюля Верна, совершившего кругосветное путешествие за 80 дней.
1905 - в Южной Африке найден самый большой алмаз "Куллинан" (3 тыс. 106 каратов).
1912 - экспедиция норвежского полярного исследователя Амудсена благополучно вернулась на свою базу с Южного полюса Земли, который они первыми достигли в декабре предыдущего года.
1918 – принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.
1924 – во французском городе Шамони начались первые зимние Олимпийские игры.
1938 – родился Владимир Высоцкий.
1943 – от гитлеровцев освобожден Воронеж.
1945 – отряды Красной армии вошли на территорию гитлеровского концлагеря Освенцим.
1947 – умер Альфонсо Капони – самый знаменитый американский мафиози.
1949 – объявлено о создании Совета Экономической Взаимопомощи.
1951 – умер советский ученый-физик, президент Академии наук СССР Сергей Вавилов.
1955 - ученые Колумбийского университета (США) создали ядерные часы, показывающие время с погрешностью одна секунда в 300 лет.
1961 - приказом главнокомандующего советских ВВС Валерий Быковский, Юрий Гагарин, Григорий Нелюбов, Андриан Николаев, Павел Попович и Герман Титов назначены на должность космонавтов в первую группу для полетов в космос.