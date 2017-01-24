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25 января - события дня

17:54 24 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в технопарке (ул. Республики, 142, конференц-зал "Сибирь") начнется презентация проекта DIMECO - разработки, которая позволяет проводить удаленные медицинские осмотры.

В Тюмени в 10 часов начнется совместный рейд активистов ОНФ и представителей городской администрации по проверке систем безопасности в детских садах Тюмени. Сбор на ул. Ленина, 69а.

В Тюмени в 13 часов у памятника святой Татьяне (ул. Ленина, 16) начнется День российского студенчества.

В Тюмени в 14 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется рабочая встреча с руководителями предприятий региона в рамках визита представителей ПАО "ЛУКОЙЛ".

В Тюмени в 14 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета думы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 19 часов во Дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется сдача спектаклей детской театральной мастерской "ТеМа".

Этот день в мире:

1681 – заключен Бахчисарайский мир между Россией, Турцией и Крымом.

1852 – умер российский мореплаватель, первооткрыватель Антарктиды адмирал Фаддей Беллинсгаузен.

1882 – родилась английская писательница и литературный критик Вирджиния Вульф.

1890 - завершилось кругосветное путешествие репортера нью-йоркской газеты World Нелли Блай, которая решила побить достижение героя Жюля Верна, совершившего кругосветное путешествие за 80 дней.

1905 - в Южной Африке найден самый большой алмаз "Куллинан" (3 тыс. 106 каратов).

1912 - экспедиция норвежского полярного исследователя Амудсена благополучно вернулась на свою базу с Южного полюса Земли, который они первыми достигли в декабре предыдущего года.

1918 – принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.

1924 – во французском городе Шамони начались первые зимние Олимпийские игры.

1938 – родился Владимир Высоцкий.

1943 – от гитлеровцев освобожден Воронеж.

1945 – отряды Красной армии вошли на территорию гитлеровского концлагеря Освенцим.

1947 – умер Альфонсо Капони – самый знаменитый американский мафиози.

1949 – объявлено о создании Совета Экономической Взаимопомощи.

1951 – умер советский ученый-физик, президент Академии наук СССР Сергей Вавилов.

1955 - ученые Колумбийского университета (США) создали ядерные часы, показывающие время с погрешностью одна секунда в 300 лет.

1961 - приказом главнокомандующего советских ВВС Валерий Быковский, Юрий Гагарин, Григорий Нелюбов, Андриан Николаев, Павел Попович и Герман Титов назначены на должность космонавтов в первую группу для полетов в космос.

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