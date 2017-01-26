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26 января - события дня

17:59 25 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на станции переливания крови (ул. Энергетиков, 35) кровь будут сдавать работники медучреждений региона.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется круглый стол "Мошеннические действия в отношении пенсионеров".

В Тюмени в 11 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 11 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется проект по социокультурной реабилитации средствами арт-терапии "Перезагрузка. Новые горизонты".

В Тюмени в 12 часов в технопарке (ул. Республики, 142, конференц-зал "Сибирь") начнется заседание экспертного совета по предоставлению поддержки бизнес-инкубатора.

В Тюмени в 13 часов в Центре "Эндос" (ул. Мельникайте, 117, конференц-зал) начнется занятие в гастрошколе "Желчнокаменная болезнь: определение, причины, характеристика, лечебные мероприятия. Показания к оперативному лечению".

В Тюмени в 13 часов 30 минут в ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется выставка работ художника-графика Евгении Скипиной "Полет сновидения".

В Тюмени в 14 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 14 часов на ул. Станционной, 28в откроется филиал детской школы искусств "Гармония".

В Ишиме в 9 часов 55 минут начнется пресс-тур по кондитерскому предприятию ООО "Слада" (ул. Советская, 18).

Этот день в мире:

1340 – английский король Эдуард III провозглашен королем Франции.

1500 – первые европейцы прибыли в Бразилию, открыв устье Амазонки.

1802 – создана Библиотека Конгресса США.

1871 - в России разрешено допускать женщин на государственную службу.

1921 – родился кинорежиссер Юрий Озеров.

1923 – в Англии записана самая маленькая в мире грампластинка (диаметром 33,3 мм).

1925 – родился прославленный американский киноактер и режиссер Пол Ньюмен.

1953 – Индия провозглашена республикой.

1956 – в Кортина д’Ампеццо (Италия) начались VII зимние Олимпийские игры.

1961 – родился канадский хоккеист Уэйн Гретцки.

1975 – умерла звезда советского кинематографа Любовь Орлова.

1980 – установлены дипломатические отношения между Израилем и Египтом.

1994 – умер белорусский писатель Алесь (Александр Михайлович) Адамович.

1995 – начались боевые столкновения между войсками Перу и Эквадора.

1996 – Россия принята в Совет Европы.

1996 – умер академик Михаил Решетнев.

1998 – американский чечеточник Майкл Флетли в Лондоне установил мировой рекорд скорости чечетки – 35 ударов ногой в секунду.

2000 – в Кремле Владимир Путин и Александр Лукашенко объявили об юридическом оформлении Союза России и Белоруссии.

2000 - в Аргентине археологи обнаружили останки самого крупного в истории планеты динозавра.

2001 – мощнейшее землетрясение в Индии погубило 30 тыс. человек.

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