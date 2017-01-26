27 января - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В поселке Московском в 10 часов в НИИ сельского хозяйства Северного Зауралья (ул. Бурлаки, 2) начнется совещание "Состояние и готовность инженерно-технической системы АПК области и МТП к проведению полевых работ 2017 года".
В Тюмени в 11 часов в ЦУМе (Орджоникидзе, 63а) начнется пресс-ланч, посвященный открытию самого большого в Тюмени шоу-рума российских дизайнеров.
В Тюменском районе в 14 часов в центре "Ребячья республика" (38 км Салаирского тракта) начнется торжественное открытие XVI межрегионального фестиваля-конкурса детского творчества "Ребячьи забавы".
В Тюмени в 18 часов в ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55) начнется бал молодых педагогов Тюмени.
В Тюмени в 18 часов в садовом центре "Плодовое" (ул. Ямская, 300) начнется семинар "Школа садовода".
Этот день в мире:
1302 - власти Флоренции приговорили Данте Алигьери к политическому изгнанию и лишению гражданских прав
1756 - родился композитор Вольфганг Амадей Моцарт.
1826 - родился знаменитый российский писатель-сатирик Михаил Салтыков-Щедрин.
1837 - состоялась дуэль Александра Пушкина и Дантеса на Черной речке.
1901 - умер итальянский композитор Джузеппе Верди.
1944 - в результате наступления Красной армии окончательно снята блокада Ленинграда, которая длилась 900 дней.
1959 - начался внеочередной XXI съезд КПСС, объявивший о победе социализма в СССР.
1973 - в Париже подписано соглашение о прекращении войны во Вьетнаме. США фактически признали поражение в этой войне.
1980 - родился российский теннисист Марат Сафин.
1987 - пленум ЦК КПСС признал необходимость совершенствования политической системы СССР.
1990 - объявила о самороспуске Польская объединенная рабочая партия.
1991 - военный переворот в Сомали, бывший президент этой африканской республики Сиад Барре успел сбежать за границу.
1993 - председатель ВС РФ Руслан Хасбулатов предложил провести референдум и досрочные выборы президента России и депутатского корпуса.
1994 - в Объединенных Арабских Эмиратах запрещено использование детей в качестве погонщиков на верблюжьих бегах.
1996 - в США умер поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский.
1997 - в Чечне состоялись выборы президента.
1998 - горсовет Новгорода вернул городу средневековое название Великий Новгород.
2003 - принят федеральный закон об обороте сельскохозяйственных угодий.