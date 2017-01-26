up

26.01.2017 четверг

EUR 63.4254

USD 59.1489

В Тюмени -17..-19 С 3 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

27 января - события дня

17:54 26 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В поселке Московском в 10 часов в НИИ сельского хозяйства Северного Зауралья (ул. Бурлаки, 2) начнется совещание "Состояние и готовность инженерно-технической системы АПК области и МТП к проведению полевых работ 2017 года".

В Тюмени в 11 часов в ЦУМе (Орджоникидзе, 63а) начнется пресс-ланч, посвященный открытию самого большого в Тюмени шоу-рума российских дизайнеров. 

В Тюменском районе в 14 часов в центре "Ребячья республика" (38 км Салаирского тракта) начнется торжественное открытие XVI межрегионального фестиваля-конкурса детского творчества "Ребячьи забавы".

В Тюмени в 18 часов в ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55) начнется бал молодых педагогов Тюмени.

В Тюмени в 18 часов в садовом центре "Плодовое" (ул. Ямская, 300) начнется семинар "Школа садовода".

Этот день в мире:

1302 - власти Флоренции приговорили Данте Алигьери к политическому изгнанию и лишению гражданских прав

1756 - родился композитор Вольфганг Амадей Моцарт.

1826 - родился знаменитый российский писатель-сатирик Михаил Салтыков-Щедрин.

1837 - состоялась дуэль Александра Пушкина и Дантеса на Черной речке.

1901 - умер итальянский композитор Джузеппе Верди.

1944 - в результате наступления Красной армии окончательно снята блокада Ленинграда, которая длилась 900 дней.

1959 - начался внеочередной XXI съезд КПСС, объявивший о победе социализма в СССР.

1973 - в Париже подписано соглашение о прекращении войны во Вьетнаме. США фактически признали поражение в этой войне.

1980 - родился российский теннисист Марат Сафин.

1987 - пленум ЦК КПСС признал необходимость совершенствования политической системы СССР.

1990 - объявила о самороспуске Польская объединенная рабочая партия.

1991 - военный переворот в Сомали, бывший президент этой африканской республики Сиад Барре успел сбежать за границу.

1993 - председатель ВС РФ Руслан Хасбулатов предложил провести референдум и досрочные выборы президента России и депутатского корпуса.

1994 - в Объединенных Арабских Эмиратах запрещено использование детей в качестве погонщиков на верблюжьих бегах.

1996 - в США умер поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский.

1997 - в Чечне состоялись выборы президента.

1998 - горсовет Новгорода вернул городу средневековое название Великий Новгород.

2003 - принят федеральный закон об обороте сельскохозяйственных угодий.

Последние новости

20:09 Владимир Якушев: переработка мусора - региональный экологический проект номер один
18:16 В Тюмени открылась выставка работ Евгении Скипиной
18:05 Акция "Лента цвета мира" поможет детям Сирии и иностранным студентам
17:54 27 января - события дня
17:43 В Ханты-Мансийске решили проблему с доступом инвалидов в торговые центры
17:32 Прокуратура наказала перевозчика, водитель которого высадил школьника на трассе
17:21 "Аванпост" приглашает прыгнуть с вышки
17:10 Диана Гурцкая просит Минздрав пересмотреть проект приказа о сокращении медосмотров для детей
17:00 В Югре и на Ямале ограничивают газоснабжение предприятий-должников
16:49 Тюменцы посоревнуются в лыжных гонках
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: переработка мусора - региональный экологический проект номер один

В Тюменской области не допустили роста преступности

Владимир Якушев ответит на вопросы в эфире программы "Час с губернатором"

Политика

Сергей Корепанов: общественная приемная "Единой России" в регионе работает результативно

Тюменские депутаты предложат Минтрансу оснастить автобусы для перевозки детей проблесковыми маячками

В Счетной палате Тюменской области - новый заместитель председателя

Экономика

В Югре и на Ямале ограничивают газоснабжение предприятий-должников

Семь инновационных проектов претендуют на поддержку тюменского технопарка

Увеличен повышающий коэффициент к нормативам потребления электроэнергии

Общество

В Тюмени открылась выставка работ Евгении Скипиной

Акция "Лента цвета мира" поможет детям Сирии и иностранным студентам

27 января - события дня

Спорт

Тюменцы посоревнуются в лыжных гонках

Тобольск и Уват примут Губернские игры

Зимний фестиваль ГТО принимает заявки от тюменцев

Происшествия

Прокуратура наказала перевозчика, водитель которого высадил школьника на трассе

Жителя Ялуторовска задержали с наркотиками в поле

В машине на югорской трассе сгорели люди
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+