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В Югре выявлен гонконгский грипп

15:54 24 января 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Вирус гриппа А (Н3N2), который называют гонконгским, обнаружен в Югре в 45,3% от числа положительных находок. Также распространен вирус гриппа А не субтипируемый (41,1%).

За неделю с 16 по 22 января в автономном округе зарегистрировано 14 тыс. 862 случаев ОРВИ и гриппа. Это на 35,31% выше эпидемического порога и на 38,81% выше показателя прошлой недели. Превышение пороговых значений отмечается во всех возрастных группах, за исключением детей до 6 лет.

Госпитализированы в лечебно – профилактические организации округа 267 человек, что на 21% ниже уровня предыдущей недели.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, на территории округа закрыты две школы в г. Белоярский и одна – в Ханты-Мансийском районе, частично закрыто 28 классов в семи школах, 11 групп в девяти детских дошкольных организаций округа.

В порядке вирусологического мониторинга часть изолятов вирусов гриппа направлена в ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора для углубленного исследования, который подтверждает циркуляцию гонконгского вируса и в других субъектах Российской Федерации. Кроме того, по результатам исследований установлено, что вирусы гриппа, циркулирующие в России и в текущем эпидсезоне, соответствуют вирусам, включенным в состав сезонных вакцин и не отличаются от вирусов, циркулирующих в предыдущем эпидемическом сезоне в Европе и в Российской Федерации. 

Напомним, что название вирус гриппа A/HongKong/4801/2014 (H3N2) получил по месту локализации одной из массовых вспышек в 1968-1969 годцу. Начавшись в Гонконге, пандемия стала распространяться в другие страны. Это было среднее по тяжести заболевание, когда произошла мутация азиатского гриппа.

Теги: грипп , ОРВИ , вирус , Югра

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