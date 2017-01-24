Копчености, сливочное масло и рыба подорожали в Югре

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На 4,9% поднялись цены на продукты питания в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре к концу 2016 года по сравнению с 2015 годом.

Дороже всего югорчанам обходятся мясные копчености и рыба семейства лососевых (рост почти в три раза), сливочное масло (+16,5%). При этом копченые колбасы югорчане покупают всего на 9% дороже, чем годом ранее, сообщает Тюменьстат.

На 7% подорожала в Югре говядина, на 5% – свинина, а мясо птицы, напротив, стало дешевле на 4,5%.

Молоко не подорожало, сметана подешевела почти на 12%, творог – на 7%. Сыры подросли в цене в среднем от 2 до 6%.

Хлеб в округе подорожал в среднем на 8%, булка ржаного стала стоить почти на 15% больше, чем в 2015 году.

Более чем на 20% подешевели овощи: картофель - на 21%, капуста – почти на 33%, свежие огурцы - на 9,5%, помидоры – почти на 22%.

Сахар в Югре стал дешевле почти на 10%. Но цены на варенье, джемы и повидло повысились в 2-3 раза.

Цены на непродовольственные товары возросли в ХМАО-Югре на 11,5%.

Ирина Ромашкина