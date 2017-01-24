up

24.01.2017 вторник

EUR 63.9424

USD 59.5034

В Тюмени -14..-16 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Копчености, сливочное масло и рыба подорожали в Югре

17:00 24 января 2017 | mobile | | print версия для печати
w.exposfera.com

На 4,9% поднялись цены на продукты питания в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре к концу 2016 года по сравнению с 2015 годом.

Дороже всего югорчанам обходятся мясные копчености и рыба семейства лососевых (рост почти в три раза), сливочное масло (+16,5%). При этом копченые колбасы югорчане покупают всего на 9% дороже, чем годом ранее, сообщает Тюменьстат.

На 7% подорожала в Югре говядина, на 5% – свинина, а мясо птицы, напротив, стало дешевле на 4,5%.

Молоко не подорожало, сметана подешевела почти на 12%, творог – на 7%. Сыры подросли в цене в среднем от 2 до 6%.

Хлеб в округе подорожал в среднем на 8%, булка ржаного стала стоить почти на 15% больше, чем в 2015 году.

Более чем на 20% подешевели овощи: картофель - на 21%, капуста – почти на 33%, свежие огурцы - на 9,5%, помидоры – почти на 22%.

Сахар в Югре стал дешевле почти на 10%. Но цены на варенье, джемы и повидло повысились в 2-3 раза.

Цены на непродовольственные товары возросли в ХМАО-Югре на 11,5%.

Ирина Ромашкина

Теги: продукты питания , Тюменьстат , Югра

Последние новости

18:28 В тюменских магазинах обнаружили фальсифицированное масло
18:05 Тюменская область получит средства на обеспечение жильем молодых семей
18:03 Лариса Шилова: детская оздоровительная кампания-2017 в регионе будет интересной
17:54 25 января - события дня
17:43 Замруководителя следственного управления примет жителей Тюмени
17:32 Россияне стали меньше пить
17:21 В тюменской библиотеке знают, как стать лучшим папой на свете
17:10 Ялуторовский парк "Фешенель" готовится к Масленице Фото
17:00 Копчености, сливочное масло и рыба подорожали в Югре
16:49 В Тюменской области задержан за взятку сотрудник медицинской организации
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область готовится к весеннему паводку

Большой проектный комитет с участием СМИ региона состоится в Тюмени

Автобусы, следующие до аэропорта Рощино, оформят в едином стиле

Политика

Андрей Артюхов: таможенная служба обеспечивает стабильность в Тюменской области

В Тюменской области увеличится число первичных отделений "Единой России"

Назначен первый заместитель главы администрации Уватского района

Экономика

Тюменская область получит средства на обеспечение жильем молодых семей

Копчености, сливочное масло и рыба подорожали в Югре

Завод "Тюменьремдормаш" расширяет производство

Общество

В тюменских магазинах обнаружили фальсифицированное масло

Лариса Шилова: детская оздоровительная кампания-2017 в регионе будет интересной

25 января - события дня

Спорт

Уватские пожарные сдают нормы ГТО

Тюмень впервые отпразднует Всероссийский день снега

Ориентировщики отыскали медали в лесу у Барсово

Происшествия

В Тюменской области задержан за взятку сотрудник медицинской организации

Мошенническую схему с субсидиями пресекли в Тюменской области

Владелец магазина в Ишиме заплатит пенсионерке за причиненный ущерб
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+