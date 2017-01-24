Общественные молодежные палаты созданы в девяти районах Тюменской области

www.duma72.ru

Общественные молодежные палаты созданы в девяти муниципальных районах Тюменской области. Об этом сообщил заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн.

Он высказал мнение о том, что многие молодые люди готовы брать на себя определенный уровень ответственности. "Они активные, чувствуют, что с ними идет взрослый диалог. Сами пришли в Общественную молодежную палату, которая является и социальным лифтом, и профессионально ориентирующим началом", - отметил вице-спикер.

Рейн пожелал, чтобы в каждом районе появились такие инициативные помощники власти.

"Работы много, к примеру, волонтерская. Действует апробированный проект "Снежный десант", когда ребята помогают ветеранам очищать дворы от снега, организуют концерты, работают с подростками. В послании президента России прозвучало прямое поручение правительству и законодателям – завершить формирование правовой базы деятельности НКО – исполнителей общественно полезных услуг, при этом, конечно, не нагородив дополнительных бюрократических барьеров. Деятельность молодых людей показывает, насколько востребован этот вид услуг – некоммерческие организации берут на себя социальную нагрузку, и государственный сектор с ними смело работает", - пояснил он.