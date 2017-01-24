В тюменской библиотеке знают, как стать лучшим папой на свете

bigthink.com

Территория общения и совместного творчества пап и детей "Папин клуб" открывается в детской библиотеке №3 в Тюмени.

Вместе с детьми здесь можно почитать книги и журналы, поиграть в настольные игры, посмотреть мультфильмы, проявить творческие и интеллектуальные способности, получить ответы на вопросы о воспитании. Клубные встречи будут проводить библиотекари, робототехники, писатели, художники и актеры.

"Посетители "Папиного клуба" также смогут получить консультацию психолога областного центра "Семья". Одно из мероприятий мы посвятим подготовке к 8 Марта. Папы и дети сделают подарки мамам", - рассказала заместитель директора по социокультурной деятельности и связям с общественностью детской библиотеки №3 Наталья Иванова.

Первая встреча в рамках "Папиного клуба" пройдет 28 января. Семейный психолог центра "Семья" расскажет о том, как стать лучшим папой на свете. Взрослые и дети также примут участие в мастер-классе магазина настольных игр "Настоящие игры".

Александра Батт