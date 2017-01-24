Викуловчан приглашают сдать нормы ГТО

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Третий этап внедрения комплекса "Готов к труду и обороне" стартовал в Викуловском районе.

Впервые нормативы будут сдавать не только школьники, но и взрослые викуловчане. Для них сотрудники местного спорткомплекса разработали особую схему. К участию приглашаются коллективы предприятий и организаций, каждый из них может представить команду из восьми человек. За выполненные нормативы они будут получать баллы, в итоге определят лучших в командном зачете и личном первенстве.

Прежде чем участвовать в соревнованиях, спортсмены должны зарегистрироваться на сайте и получить медицинский доступ. Чтобы получить значок ГТО, нужно сдать определенное количество нормативов. Школьники сдают их с 1 сентября по 31 мая, взрослые - в течение всего года.

Напомним, ранее в районе фестиваль ГТО проводился только среди учащихся. Всего в 2016 году юные викуловчане получили 35 золотых, 14 серебряных и 19 бронзовых значков.

Евгения Шевцова