Музей Распутина готов включиться в программу маршрута "Великий чайный путь - Сибирский тракт"

muzey-rasputina.ru

Включение частного музея Григория Распутина в с. Покровском Ярковского района в программу туристического маршрута "Великий чайный путь - Сибирский тракт" - хорошая идея. Такое мнение высказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" создательница и владелица музея Марина Смирнова.

"Если все получится - буду очень рада. Хорошо, когда в музее много посетителей. Я принципиально не веду статистику посещаемости, но отмечаю некоторые закономерности. Например, летом экскурсантов больше, чем зимой. Но в новогодние каникулы поток туристов заметно увеличивается. Заметно возросло количество гостей после показа по телевидению сериала о Распутине", - отметила Марина Смирнова.

Частный музей, по словам, владелицы - это не объект придорожного сервиса. Музей не приносит больших доходов, но его содержание требует немалых затрат.

"Главная статья расходов - коммунальные платежи. Немало средств уходит на закупку исторических материалов для экспозиции. В этом иногда помогают спонсоры, но их немного. Подарки мы получаем редко, гораздо чаще приходится брать кредиты. За грантами и финансовой господдержкой не гонюсь, потому что давно поняла: отчетов потребуют больше, чем будет реальной отдачи. Но все-таки частный музей - это драйв", - уверена Марина Смирнова.

В 2016 году владелица музея на собственные средства установила на месте дома-усадьбы Григория Распутина часовенный столп, посвященный 100-летию со дня его гибели. Памятный знак поставлен там, где останавливалась на перепряжку повозка, на которой последнего российского императора Николая Романова с семьей везли из Тобольска в Екатеринбург, к месту казни.

Напомним, музей Григория Распутина в селе Покровском принимает экскурсантов по субботам и воскресеньям. Начало экскурсий - в 9 и 11 часов, стоимость билета - 200 рублей. Возрастное ограничение - 16+. Групповые и индивидуальные экскурсии проводятся в любой день недели по предварительным заявкам.

muzey-rasputina.ru

Евгений Бабенко