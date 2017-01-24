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Ялуторовский парк "Фешенель" готовится к Масленице

17:10 24 января 2017 | mobile | | print версия для печати
thermal-park72.ru

Строительство туристическо-оздоровительного комплекса "Фешенель" продолжается в Ялуторовском районе. Гостевой дом в новогоднюю ночь принял своих первых гостей, а 23 февраля термальный парк приглашает жителей и гостей области уже на вторую городскую Масленицу.

Для любителей зимнего отдыха на термальных источниках в "Фешенеле" оборудовали теплые раздевалки, на территории открыли кафе, сделали каток и горку, а на Масленицу приглашают жителей Ялуторовска и гостей города на праздничное мероприятие.

Как рассказал заместитель директора по развитию туристическо-оздоровительного комплекса "Фешенель" Алексей Балакин, в 2017 году активно ведется работа по созданию пляжа на территории базы отдыха. Такой спрос есть у посетителей. Искусственный водоем уже создан, теперь в "Фешенеле" занимаются документацией и получением необходимых справок СанПиНа.

Любопытно, что на территории "Фешенеля" будет работать "Ремесленная слобода" - в домиках станут проводить мастер-классы по различным видам ремесел. "Многие ялуторовцы уже и забыли, как выглядит овца или коза. Мы хотим создать такие мастер-классы, на которых наших гостей познакомят с работой ручных мастеров", - рассказал Алексей Балакин.

В ближайших планах – построить еще четыре дома отдыха. По проекту каждый из них поделен на две части с двух- и трехместными номерами. В завершении строительства к 2019 году в "Фешенеле" построят главный корпус с гостиницей и SPA-центром с массажем и грязелечением.

Напомним, термальный парк работает на базе Карабашской скважины, вода которой, по заключению ученых, используется для наружного применения и особенно полезна при заболеваниях системы кровообращения, нервной, эндокринной и костно-мышечной систем, а также при болезнях мягких тканей, остеопатии и хондропатии, органов пищеварения, нарушений после оперативных вмешательств, расстройств питания, нарушений обмена веществ.

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thermal-park72.ru
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Ирина Ромашкина

Теги: Ялуторовск , строительство , оздоровление , Масленица , термальный парк , лечение , туризм

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