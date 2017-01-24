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Андрей Артюхов: таможенная служба обеспечивает стабильность в Тюменской области

16:38 24 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменской областной думы

Представители таможенной службы вносят серьезный вклад в обеспечение стабильности в регионе.

В этом убежден первый заместитель председателя Тюменской областной думы, глава депутатской фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов, который принял участие в совещании, где подведены итоги работы ведомства за 2016 год и определены задачи на 2017 год.

Лидер единороссов области напомнил, что на прошедшем в Москве съезде партии "Единая Россия" речь шла и о работе этих ведомств.

"Мы ценим вашу деятельность. Вы вносите серьезный вклад в обеспечение безопасности государства. Уверен, что основные направления вашей работы будут сохранены", - подчеркнул Артюхов.

По мнению первого вице-спикера регионального парламента, тюменские таможенники – люди с активной жизненной позицией. Они постоянно участвуют в проектах патриотической направленности. Совместно с депутатами областной думы, молодежью и ветеранами каждый год 22 июня они принимают участие в Вахте памяти у мемориала "Вечный огонь".

Начальник тюменской таможни Борис Яськов поблагодарил коллег за работу.

"Основные задачи, которые стояли перед службой в 2016 году, успешно выполнены. Среди них совершенствование таможенного администрирования, внедрение передовых информационных технологий, создание комфортных условий для ведения бизнеса, привлечение в отечественную экономику иностранных инвестиций", - проинформировал главный таможенник области.

Представители таможни в 2016 году досмотрели около 460 транспортных средств, работа велась в круглосуточном режиме совместно с другими службами.

В 2017 работы у сотрудников таможни прибавится, что обусловлено открытием обновленного аэропорта Рощино, где пассажиропоток увеличится до 200 человек в час. Ожидается поступление оборудования в рамках строительства комплекса по глубокой переработке углеводородов ООО "ЗапСибНефтехим". Большая часть поставок на крупнейший в России проект ООО "СИБУР Холдинг" приходится на 2017 год. Внимания требует и вступление в силу нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, сообщает управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной думы.

Соб. инф.

Теги: облдума , Единая Россия , Андрей Артюхов , СИБУР Холдинг , Тюменская таможня

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