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28 января - события дня

17:54 27 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на ул. Геологоразведчиков, 6а начнется первенство Тюменской области по автомодельному спорту в классе моделей аэросаней.

В Тюмени в 10 часов в СДЮСШОР № 3 начнется чемпионат и первенство Тюменской области по рукопашному бою.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по танцевальному спорту на Кубок губернатора региона.

В Тюмени в 12 часов 30 минут на пруду Лесном начнется всероссийский День снега.

Этот день в истории:

1596 – на борту собственного корабля от болезни умер знаменитый английский пират, первооткрыватель множества географических объектов Френсис Дрейк.

1731 – в Славяно-греко-латинскую академию в Москве зачислен новый ученик. Звали его Михаил Ломоносов.

1765 – издан указ Екатерины II, по которому помещики получали право ссылать крепостных крестьян на каторжные работы.

1820 – русская морская экспедиция под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла новый материк – Антарктиду.

1827 – в Сибирь под конвоем прибыли первые декабристы.

1841 – в семье сельского священника родился выдающийся российский историк Василий Ключевский.

1859 – родился Павел Милюков, российский историк и политический деятель, глава партии кадетов.

1871 – капитуляцией Парижа перед немецкими войсками и подписанием перемирия между Францией и Пруссией завершилась франко-прусская война 1870-1871 годов.

1881 – умер великий русский писатель Федор Достоевский.

1945 – войска Красной Армии заняли Клайпеду и тем самым полностью очистили Литву от гитлеровцев.

1948 – родился Михаил Барышников – знаменитый артист балета и балетмейстер.

2002 – умерла всемирно известная детская писательница Астрид Линдгрен.

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