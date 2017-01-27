28 января - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов на ул. Геологоразведчиков, 6а начнется первенство Тюменской области по автомодельному спорту в классе моделей аэросаней.
В Тюмени в 10 часов в СДЮСШОР № 3 начнется чемпионат и первенство Тюменской области по рукопашному бою.
В Тюмени в 10 часов 30 минут в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по танцевальному спорту на Кубок губернатора региона.
В Тюмени в 12 часов 30 минут на пруду Лесном начнется всероссийский День снега.
Этот день в истории:
1596 – на борту собственного корабля от болезни умер знаменитый английский пират, первооткрыватель множества географических объектов Френсис Дрейк.
1731 – в Славяно-греко-латинскую академию в Москве зачислен новый ученик. Звали его Михаил Ломоносов.
1765 – издан указ Екатерины II, по которому помещики получали право ссылать крепостных крестьян на каторжные работы.
1820 – русская морская экспедиция под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла новый материк – Антарктиду.
1827 – в Сибирь под конвоем прибыли первые декабристы.
1841 – в семье сельского священника родился выдающийся российский историк Василий Ключевский.
1859 – родился Павел Милюков, российский историк и политический деятель, глава партии кадетов.
1871 – капитуляцией Парижа перед немецкими войсками и подписанием перемирия между Францией и Пруссией завершилась франко-прусская война 1870-1871 годов.
1881 – умер великий русский писатель Федор Достоевский.
1945 – войска Красной Армии заняли Клайпеду и тем самым полностью очистили Литву от гитлеровцев.
1948 – родился Михаил Барышников – знаменитый артист балета и балетмейстер.
2002 – умерла всемирно известная детская писательница Астрид Линдгрен.