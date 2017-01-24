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Тюменская область получит средства на обеспечение жильем молодых семей

18:05 24 января 2017 | mobile | | print версия для печати
minstroyrf.ru

87 млн 339 тыс. рублей получит Тюменская область из федерального бюджета для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение  или строительство жилья. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Всего на реализацию госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" выделено 4 млрд 234 млн рублей – средства будут распределены между 75 субъектами Федерации.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра получит 15 млн 572 тыс. рублей, Ямалу на обеспечение молодых семей жильем выделено 16 млн 689 тыс. рублей.

На социальные выплаты могут рассчитывать молодые семья, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.  Молодые семьи, не имеющие детей, могут рассчитывать на выплату  в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья, семьи с детьми на 35%. Как отметил глава правительства Дмитрий Медведев, субсидии предоставляются в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы.

"Мы ведем постоянную работу, направленную на поддержку регионов. У многих из них действительно ситуация не самая простая. Практически на каждом заседании правительства распределяются субсидии. И сегодняшнее заседание не исключение.Также поддержим молодые семьи в рамках программы "Жилище". Распределим субсидии на приобретение ими своего жилья на общую сумму более 4,2 млрд рублей, которая предусмотрена в бюджете. Эти ресурсы повысят доступность новых квартир и домов для тех, кто только начинает свою взрослую жизнь и карьеру", - подчеркнул он.

Также стало известно, что подписано постановление о выделении средств на развитие сельского хозяйства. В частности, на привлечение в отрасль молодых специалистов. Так, в 2017 году из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий " будут выделены средства на приобретение или строительство жилья для молодых семей, проживающих в сельской местности. Тюменская область на эти цели получит 67 млн 179 тыс. рублей.

Теги: Дмитрий Медведев , молодые семьи , жилье , социальная поддержка

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