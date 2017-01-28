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29 января - события дня

18:10 28 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут на тюменском ипподроме (ул. Клары Цеткин, 59) начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по автомобильному спорту (трековые гонки).

В Тюмени в 10 часов 30 минут в СК "Центральный" продолжится открытый чемпионат и первенство Тюменской области по танцевальному спорту на Кубок губернатора Тюменской области. 

В Тюмени в 12 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется семейный фестиваль здоровья и активного досуга "Фитнес без границ".

В Тюменском районе в 20 часов в Центре "Ребячья республика" (38 км Салаирского тракта) начнется торжественное закрытие XVI межрегионального фестиваля-конкурса детского творчества "Ребячьи забавы".

Этот день в истории:

1710 – по указу Петра I в России введен гражданский алфавит вместо использовавшегося ранее церковнославянского.

1845 – впервые опубликовано стихотворение Эдгара По "Ворон".

1860 – родился русский писатель Антон Чехов.

1856 – в Англии учреждена главная военная награда – Крест Виктории.

1886 – запатентован первый работающий автомобиль с бензиновым двигателем. Его создателем был Карл Бенц.

1896 – американский физик Эмиль Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака.

1900 – завершение ссылки Владимира Ленина в Шушенском и его отъезд в европейскую Россию.

1927 - в Англии впервые появился отель с ванными комнатами.

1959 – состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея "Спящая красавица".

1964 – в австрийском городе Инсбруке открылись IX зимние Олимпийские игры.

1970 – родился популярный российский эстрадный певец Дмитрий Маликов.

1992 – подписаны указы президента РФ об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий и о свободе торговли.

1994 – умер артист московского театра Ленком Евгений Леонов. 

1994 – во время спортивных состязаний в Гармиш-Партенкирхене насмерть разбилась титулованная австрийская горнолыжница Ульрика Майер.

2000 – в казино Лас-Вегаса официантка Синтия Джей выиграла 35 млн долларов на автомате "однорукий бандит" (крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах).

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