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30 января - события дня

18:00 29 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в техноцентре ТюмГУ (ул.Ленина, 25, 503 ауд.) начнется открытие инженерно-технической школы "Maker school".

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Тюменской области Алефтины Чалковой. Тема: "Индексация страховой пенсии и иных социальных выплат с 1 февраля 2017 года".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в СК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется торжественное открытие обновленного спортивного зала.

Этот день в истории:

1649 – в Лондоне казнен английский король Карл I Стюарт.

1667 - Андрусовское перемирие с Речью Посполитой. Возвращение России Смоленской и Черниговской земель.

1730 – скончался от оспы четырнадцатилетний российский император Петр II.

1801 – манифест Павла I о присоединении Грузии к России на правах губернии.

1881 – русский отряд под командованием полковника Куропаткина захватил Ашхабад.

1882 – родился президент США Франклин Делано Рузвельт.

1900 – родился советский композитор Исаак Дунаевский.

1904 – в Московском художественном театре прошла премьера пьесы Антона Чехова "Вишневый сад".

1917 - в США записана первая в мире джазовая пластинка.

1923 – родился режиссер Леонид Гайдай.

1933 – президент Германии Гинденбург назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером.

1943 – войска Закавказского фронта овладели Майкопом.

1948 – в Дели религиозный экстремист убил духовного вождя индийского народа Ганди.

1958 - в Париже состоялся первый показ коллекции Ив Сен Лорана.

1991 – во время операции "Буря в пустыне" американские войска провели первый сухопутный бой с иракцами.

1992 – МГУ предоставлен статус самоуправляющегося государственного вуза России.

1995 - на религиозном индуистском фестивале в Аллахабаде (Индия) установлен мировой рекорд количества людей, собравшихся в одном месте, – 20 млн человек.

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