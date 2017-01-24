Лариса Шилова: детская оздоровительная кампания-2017 в регионе будет интересной

Подготовить китайских вожатых и провести смену для детей из Германии планируют организаторы детского отдыха в Тюменской области в рамках оздоровительной кампании 2017 года. Об этом рассказала президент региональной ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе", директор областного детского оздоровительно-образовательного центра"Ребячья республика" Лариса Шилова.

По ее словам, каждый лагерь ищет свою изюминку, работает над тем, чтобы привлечь клиента чем-то интересным. С заполняемостью учреждений детского отдыха в период каникул в нашем регионе проблем нет, есть задача заполнить их в межканикулярный сезон.

"К нам поступает много предложений. Например, подготовить китайских вожатых, провести смену, посвященную геологии, для немецких детей из незащищенной категории в загородном центре "Энергетик", - пояснила Лариса Шилова.

Президент ассоциации "Мы вместе" отметила, что в 2017 году было решено запустить в сети Интернет акцию "Активный родитель", которая поможет организаторам детского отдыха понять, что хотят родители от оздоровительных центров и лагерей, что нужно ребенку, а по итогу скомпоновать пожелания и потребности, чтобы написать те или иные программы.

Открывая областной семинар организаторов детского отдыха "Будущее начинается сегодня", Лариса Шилова призвала коллег работать над актуальными для отрасли проблемами, анализировать выступления спикеров и концентрировать внимание на тех вопросах, которые будут касаться их на практике. Она пожелала всем продуктивной работы и хорошего делового настроя для достижения нужных результатов.

Напомним, с 23 по 26 января в "Ребячьей республике" при поддержке департамента социального развития Тюменской области, Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" проходит открытый областной семинар организаторов детского отдыха "Будущее начинается сегодня".

Участниками семинара стали более 340 специалистов отрасли отдыха и оздоровления из 14 субъектов Российской Федерации (Тюменская область, Республика Крым, Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург и т.д.) и Китайской народной республики. В работе семинара принимают участие представители Общественной палаты Российской Федерации, межрегиональной общественной организации "Содействие детскому отдыху", международного детского центра "Артек" и оргкомитета Международного конгресса лагерей, который пройдет в октябре в Сочи.

Дарья Казакова