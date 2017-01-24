up

24.01.2017 вторник

EUR 63.9424

USD 59.5034

В Тюмени -14..-16 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Россияне стали меньше пить

17:32 24 января 2017 | mobile | | print версия для печати
minpromtorg.gov.ru

Среднедушевое потребление алкоголя в России составляет более 10 литров на человека в год, что на треть меньше, чем в 2009 году. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Шесть лет назад на каждого жителя страны приходилось 15 литров спиртного. В ведомстве при этом отмечают, что нынешний уровень потребления алкоголя превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — 8 литров в год.

"Потребление абсолютного алкоголя в Российской Федерации по сравнению с 2009 годом снизилось, но превышает порог, рекомендованный ВОЗ, и требует продолжения реализации мер, предусмотренных концепцией реализации госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией", — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, с 2009 года на 30 процентов снизилось число случаев острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Количество больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом "алкоголизм", уменьшилось на 37 процентов, численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, снизилась почти на четверть.

В ведомстве полагают, что положительные изменения произошли на фоне введения дополнительных мер по ограничению розничной продажи алкогольной продукции, установлению минимальных цен на нее, а также запрета рекламы спиртных напитков.

В январе 2017 года глава департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов сообщил, что минимальная розничная стоимость пол-литровой бутылки водки в России может вырасти до 205-210 рублей.

В декабре прошлого года автор законопроекта о госрегулировании алкоголя Виктор Звагельский предложил уравнять стоимость спиртосодержащих настоек и водки после массового отравления суррогатными жидкостями в Иркутске, сообщает Лента.ру.

Напомним, что Тюменская область вошла в пятнадцать самых трезвых регионов страны.

Теги: Роспотребнадзор , алкоголь

Последние новости

18:28 В тюменских магазинах обнаружили фальсифицированное масло
18:05 Тюменская область получит средства на обеспечение жильем молодых семей
18:03 Лариса Шилова: детская оздоровительная кампания-2017 в регионе будет интересной
17:54 25 января - события дня
17:43 Замруководителя следственного управления примет жителей Тюмени
17:32 Россияне стали меньше пить
17:21 В тюменской библиотеке знают, как стать лучшим папой на свете
17:10 Ялуторовский парк "Фешенель" готовится к Масленице Фото
17:00 Копчености, сливочное масло и рыба подорожали в Югре
16:49 В Тюменской области задержан за взятку сотрудник медицинской организации
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область готовится к весеннему паводку

Большой проектный комитет с участием СМИ региона состоится в Тюмени

Автобусы, следующие до аэропорта Рощино, оформят в едином стиле

Политика

Андрей Артюхов: таможенная служба обеспечивает стабильность в Тюменской области

В Тюменской области увеличится число первичных отделений "Единой России"

Назначен первый заместитель главы администрации Уватского района

Экономика

Тюменская область получит средства на обеспечение жильем молодых семей

Копчености, сливочное масло и рыба подорожали в Югре

Завод "Тюменьремдормаш" расширяет производство

Общество

В тюменских магазинах обнаружили фальсифицированное масло

Лариса Шилова: детская оздоровительная кампания-2017 в регионе будет интересной

25 января - события дня

Спорт

Уватские пожарные сдают нормы ГТО

Тюмень впервые отпразднует Всероссийский день снега

Ориентировщики отыскали медали в лесу у Барсово

Происшествия

В Тюменской области задержан за взятку сотрудник медицинской организации

Мошенническую схему с субсидиями пресекли в Тюменской области

Владелец магазина в Ишиме заплатит пенсионерке за причиненный ущерб
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+