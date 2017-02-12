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В Тюмени определят сильнейших сноубордистов

10:01 12 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
newsprom.ru

Чемпионат Тюменской области по сноуборду в стиле биг-эйр пройдет на Воронинских горках в Тюмени с 16 по 19 февраля, а с 24 по 25 февраля состоятся соревнования по горным лыжам в параллельном слаломе.

Чемпионат проходит ежегодно, в нем участвуют и любители, и профессионалы. Частыми гостями стали спортсмены из Екатеринбурга. Самостоятельно скатиться на лыжах или на сноуборде – травмоопасно. Если же появилось  желание попробовать себя в этих зимних увлечениях, лучше взять хотя бы один урок у опытного инструктора.

Чтобы научиться скольжению на лыжах по склонам гор, достаточно хотя бы одного занятия с инструктором. Так считает инструктор по горным лыжам и сноубордингу зоны отдыха "Воронинские горки" Анна Напольских: "Пройдите хотя бы вводный урок, или же попросите знакомых, которые уже катаются, показать вам основные законы движения".

Однако с доской для сноуборда лучше быть осторожнее. Специалист рекомендовала пройти минимум три урока, лучше - пять, чтобы освоить основы движения. Разница в том, что лыжнику предстоит привычное для человека движение по прямой, а на сноуборде оно меняется на боковое: "К этому нужно приучить мозг", - считает Анна Напольских.

Самое важное – научиться торможению перед препятствием, контролировать свое движение. Новички часто допускают в этом ошибку. Встать на лыжи и поехать – дело не сложное, а вот когда нужно остановиться перед препятствием, у новичков возникает проблема. Нередко новоиспеченные райдеры сбивают стоящих на трассе спортсменов.

Самым популярным горнолыжным курортом у тюменских лыжников и сноубордистов считается Шерегеш в Кемеровской области. За ним следует Красная поляна в Сочи. Едут тюменцы и на Казказ в Домбай вблизи горы Эльбрус. Много горонолыжных курортов с хорошим оснащением и трассами расположено на Уральских горах.

И все же для обучения сноубордингу и горным лыжам Анна Напольских рекомендует на Воронинских горках. К тому же уже в конце февраля новички смогут стать участниками региональных соревнований.

Ирина Ромашкина

Теги: Сочи , горные лыжи , чемпионат , соревнования , сноуборд , Кавказ

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