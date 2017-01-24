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В тюменских магазинах обнаружили фальсифицированное масло

18:28 24 января 2017 | mobile | | print версия для печати
vedtver.ru

Более 10 торговых точек проверили специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО И ХМАО совместно с полицией и общественным движением "Общероссийский народный фронт" в Тюмени в декабре 2016 года. Они взяли семь проб молочной продукции, из которых по результатам исследований пять оказались фальсификатом.

По данным ведомства, в составе этих образцов обнаружены растительные масла, заменяющие молочный жир. Нарушение качественного состава выявлено в сливочном масле трех производителей: тюменской компании "Росмасло", ООО "Сливочная страна" и "Лав продукт" (Московская область).

Кроме того, фальсификатом оказался сыр "Российский" самарского завода "Млечный путь" и плавленый сыр от московского завода "Карат".

Несмотря на особое внимание общественности и власти, проблема производства и выпуска в оборот фальсифицированной молочной продукции по-прежнему остается актуальной. Этой теме было посвящено последнее в 2016 году заседание общественного совета при департаменте АПК Тюменской области. Участие в мероприятии принимала генеральный директор тюменской компании "Золотые луга" Евгения Чемеренко, которая подтвердила, что дешевый фальсификат вытесняет с прилавков натуральные продукты.  

"Только за восемь месяцев 2016 года импорт пальмового масла, которое используется в изготовлении фальсификата, увеличился на восемь процентов. Стоимость одного килограмма настоящего масла, исходя из закупочных цен на молоко, не может быть ниже 400 рублей. При этом стоимость фальсификата, содержащего растительные жиры, варьируется от 120 до 320 рублей за 1 кг. В таких условиях натуральной продукции сложно выдерживать конкуренцию, а торговые сети, не ориентируясь на спрос потребителей, просто вытесняют и убирают с полок добросовестных честных производителей качественной продукции", - пояснила она.

Сама же компания "Золотые луга" по результатам проверок вошла в список честных производителей молочной продукции, который формирует Россельхознадзор, и получила медаль "За смелость" - специальную маркировку для честных производителей. Продукция этого производителя была исследована многократно, и ни разу не были выявлены ни фальсификация, ни нарушения требований норм безопасности.

Участники заседания подчеркивали, что главная цель  – не убрать растительные жиры с рынка, а добиться правдивого информирования покупателей о составе продукта, ведь сейчас многие производители вводят потребителей в заблуждение, выдавая суррогат за натуральный продукт.

Теги: фальсификат , масло , экспертиза , Золотые луга , продукты , россельхознадзор

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