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Ханты-Мансийский банк помогает детям в Радужном

15:14 25 января 2017 | mobile | | print версия для печати

Удобное лестничное ограждение для детей с ограниченными возможностями здоровья появилось в Доме детского творчества в городе Радужном,благодаря поддержке Ханты-Мансийского банка (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири).

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, перила с дополнительными низкими поручнями необходимы и для учащихся объединения "Почемучки" дошкольного возраста – это 145 ребятишек.

Дом детского творчества очень популярен в городе, здесь открыто более 10 творческих объединений, его посещают более 900 юных жителей Радужного. Дети могут найти себя в художественных, туристических, краеведческих и других направлениях творчества.

Благодаря установке специальных перил в здании создана доступная среда для всех, независимо от их физических ограничений. Юные таланты получают возможность максимально реализовать себя, самоопределиться социально, личностно и, может быть, профессионально.

Ханты-Мансийский банк выделил средства на приобретение оборудования еще в нескольких образовательных учреждениях Радужного.

Теги: благотворительность , Ханты-Мансийский банк

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