Тюмень готовится встретить "Лыжню России-2017"

Фото городского департамента по спорту и молодежной политике

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" состоится в Тюмени на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2) 11 февраля.

Как сообщает пресс-служба СДЮСШОР №2, праздник откроют спортивные забеги на 5 км, которые стартуют в 10 часов 30 минут. В 10 часов 45 минут на лыжную трассу выйдут покорители дистанции в 10 км.

Торжественная церемония открытия соберет гостей в 12 часов. Сразу после нее будет дан старт массовому забегу на дистанции 1 км. Среди его участников представители власти, депутаты городской и областной дум, спортсмены, студенты, школьники, воспитанники детских садов, семейные команды, коллективы предприятий и организаций города.

Кроме того, участники мероприятия смогут попробовать выполнить норматив комплекса "ГТО" в дисциплине "Бег на лыжах". А самых маленьких тюменцев ждут веселые старты.

На мероприятии будет работать платный прокат лыжного инвентаря.

Заявки на участие в "Лыжне России", а также необходимые документы (паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку-допуск врача) принимаются 8-9 февраля с 10 до 18 часов, 10 февраля с 10 до 20 часов по адресу: ул. Луначарского, 10 (СДЮСШОР №2). Справки по телефону: 8 (3452) 684-512.