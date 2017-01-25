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В Тюмени представлен прибор для дистанционного медицинского контроля

15:03 25 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Банковские, металлургические компании и предприятия, связанные с обслуживанием аэропортов, заинтересовались прибором дистанционного контроля, презентация которого прошла в Тюменском технопарке.

Разработку для проведения предрейсового и предсменного медосмотра специалистам представила компания Dimeco.

Как пояснил генеральный директор фирмы-разработчика Евгений Сукрышев, устройство, оснащенное алкотестером, тонометром и термометром, камерой и диалоговым окном, позволяет человеку пройти автоматизированный осмотр без присутствия медработника, который дистанционно наблюдает за прохождением обследования и выдает заключение о прохождении осмотра. Результат можно распечатать на встроенном принтере в виде чека-наклейки. Предусмотрели разработчики и возможность связаться с врачом.

"Прибор простой в эксплуатации, может быть установлен во всех труднодоступных точках, обследование занимает две минуты", - пояснил Евгений Сукрышев.

По данным разработчиков, в результате тестового использования прибора отсев работников по медицинским показаниям превысил 40%. Большинство из них - люди до 30 лет, ранее успешно проходившие медицинский контроль.  

"Работники узнают о проблемах со здоровьем только после автоматизированного обследования. Прибор позволяет следить за здоровьем. Люди, несколько раз получившие отрицательные результаты, сами идут к врачам и проходят лечение", - пояснил коммерческий директор Dimeco Рустам Бикбаев.  

Фото ИА "Тюменская линия"

Председатель комитета по инновациям Тюменской области Антон Машуков, отметив интерес к проекту, высказался за обсуждение перспектив его внедрения в регионе. Основные вопросы, которые подняли участники встречи, связаны с тем, как использование новинки согласуется с нормативно-правовой базой.

Как отметил заведующий здравпунктом АО "Аэропорт "Рощино" Владимир Карпов, разработчикам прежде всего предстоит решить вопрос с регистрацией и сертификацией прибора. 

"Я считаю, что прибор может быть использован только для предсменного медицинского осмотра, причем руководитель предприятия должен определить категорию работников, которым предстоит проходить такой осмотр. Как прибор для проведения предполетного осмотра мы его использовать не можем, хотя он хорош", - добавил Владимир Карпов.

По мнению руководителя компании-разработчика, подобные обследования – дело ближайшего будущего.

Александра Батт

Теги: Антон Машуков , тюменский технопарк , инновации , аэропорт Рощино , медицина

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