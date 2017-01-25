На Ямале превышен эпидпорог по ОРВИ

Фото ИА "Север-Пресс"

В ямальские больницы за третью неделю этого года обратились 6 тыс. 447 человек обратились с острой респираторной вирусной инфекцией в ямальские больницы с 16 по 22 января.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", показатель заболеваемости составил 119 случаев на 10 тыс. человек, что на три процента ниже показателя второй недели. Эпидемиологи отмечают превышение недельного эпидемического порога на 19%. Среди заболевших взрослых - 28%, детей с трех до семи лет и школьников - по 23%.

В Салехарде за минувшую неделю с респираторными инфекциями в больницы обратились 674 человека, пороговое значение превысило на 15%. Прирост количества заболевших регистрируют в городах Новый Уренгой, Губкинский, Муравленко и Ноябрьск, а также в Надымском, Пуровском, Тазовском и Красноселькупском районах.

Выявлено 59 случаев внебольничных пневмоний, из них 37 - среди взрослых. Все заболевшие не вакцинированы против гриппа.



