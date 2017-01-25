Правительство выделило средства на строительство городских и сельских дорог в Тюменской области

Фото: phototyumen.ru

709 млн рублей получит Тюменская область на строительство и реконструкцию сельских и городских дорог. Деньги выделены по двум федеральным программам. Соответствующие постановления правительства размещены на официальном сайте.

Так, для софинансирования расходных обязательств региона по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, федеральный центр готов направить в Тюменскую область 71 млн 560 тыс. рублей.

Также стало известно, что были распределены межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Как пояснил глава правительства Дмитрий Медведев, Кремль ведет системную работу по поддержке регионов.

"Начнем с тех денег, которые пойдут на поддержку строительства сельских дорог – как к населенным пунктам, так и к различным объектам производства, переработки сельхозпродукции. На эти цели предусмотрено 8,3 миллиарда рублей. Сельские дороги являются одним из важнейших приоритетов. Эти средства позволят увеличить протяженность автомобильной сети, помогут дальнейшему развитию села и агропромышленного комплекса. Также распределим ресурсы на модернизацию городской и пригородной дорожной сети в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Ключевая цель – обеспечить хорошее состояние дорог, сократить число аварийно-опасных участков в 34 городах с населением более 500 тысяч человек в каждом. Это тоже один из приоритетов, который был утвержден", - пояснил Медведев.

В 2017 года регионам выделят 30 млрд рублей на реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Тюменская область получит 637 млн 500 тыс. Предполагается, что в субъектах будут проведены торги на право выполнения дорожных работ до 31 марта. При этом главным фактором реализации проекта является обеспечение выполнения подрядными организациями своих гарантийных обязательств на выполненные работы - соответствующие положения должны быть предусмотрены в контрактах.

Для организации оперативного информационного обмена в рамках проекта развернута информационная система оперативного управления. Росавтодору поручено обеспечить обучение работе в системе представителей всех субъектов