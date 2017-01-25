"ЛУКОЙЛ" усилит работу с тюменскими производителями в импортозамещении

admtyumen.ru

Расширять взаимодействие с Тюменской областью намерены в ПАО "ЛУКОЙЛ". Об этом сообщил вице-президент компании по закупкам Денис Рогачев на брифинге.

По его словам, договоренности о всевозможной поддержке предприятия с правительством региона уже достигнуты.

За последние два года предприятия Тюменской области заключили контракты о работах и услугах с "ЛУКОЙЛом" на сумму более чем 7 млрд рублей.

"Менее 10 процентов товаров и материалов нам поставляют зарубежные компании, все остальное - российское. Мы заинтересованы в работе с отечественными производителями, но есть сектора, где их товары не конкурентоспособны. В рамках совместной работы с тюменскими производителями мы намерены указать на потенциально слабые места, где присутствует только иностранный сегмент, чтобы им уделялось больше внимания", - сообщил Денис Рогачев.

Заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков пояснил, что с ПАО "ЛУКОЙЛ" сотрудничают несколько десятков региональных предприятий, но крупных и серьезных среди них не так много.

"Наша задача - сделать так, чтобы их было больше. У "ЛУКОЙЛа" новая система закупок - это по сути электронные торги, количество предприятий в такой системе закупок по всей России - это 18 тыс. поставщиков. Нельзя красным кружком обвести тюменских поставщиков и искусственно выдвинуть их в лидеры, это невозможно. Они сами должны стать более эффективными и научиться использовать естественные преимущества, такие, как непосредственная близость к месторождениям, наличие традиционных систем поставок и беспрецедентная поддержка регионального правительства", - подчеркнул Вадим Шумков.

Дарья Казакова