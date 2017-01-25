В Тобольске продавец пойдет под суд за продажу пива несовершеннолетней

Фото следственного комитета РФ

За продажу пива несовершеннолетней пойдет под суд продавец в Тобольском районе.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 20 сентября 2016 года мировой судья признал продавца виновной и оштрафовал ее на 30 тыс. рублей за продажу одного литра пива несовершеннолетней в магазине в деревне Верхние Аремзяны. Однако уже 12 декабря 2016 года продавец вновь продала другой несовершеннолетней бутылку пива. Против продавца было возбуждено уголовное дело.

Материалы дела направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.

Продавцу грозит штраф в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей либо исправительные работы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.