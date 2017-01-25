up

25.01.2017 среда

EUR 63.6225

USD 59.2168

В Тюмени -24..-26 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Скоростная электричка проехала по маршруту Тюмень - Тобольск

15:36 25 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменского региона СвЖД

3 часа 50 минут вместо 4 часов 20 минут составило время прохождения маршрута Тюмень - Тобольск скоростного дизель-электропоезда ДТ1. В пути поезд сделал три остановки.

В демонстрационной поездке приняли участие руководители СвЖД, Свердловской пригородной компании (СПК), представители правительства Тюменской области, администрации Тобольска.

Возможность использования комфортабельного подвижного состава для организации движения скоростных пригородных поездов на маршруте Тюмень – Тобольск изучается в соответствии с соглашением о взаимодействии и сотрудничестве между ОАО "РЖД" и правительством Тюменской области на 2017-2019 годы, которое подписали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и начальником СвЖД Алексей Миронов в ноябре 2016 года.

Соглашение предусматривает повышение качества транспортного обслуживания граждан в пригородном железнодорожном сообщении, в том числе обсуждение вариантов обновления парка вагонов и поездов для использования на данном направлении. 

Участок железнодорожного пути Войновка – Тобольск не электрифицирован. Поэтому на маршруте рассматривается запуск пригородного поезда повышенной комфортности на автономной тяге. Это могут быть дизель-поезд (ДТ), рельсовый автобус либо современные пассажирские вагоны. При сравнении их характеристик будут учитываться готовность машиностроительных предприятий к выпуску данной продукции, стоимость, надежность, всепогодность, ремонтопригодность, вместимость, комфорт для пассажиров и т. д. 

В рамках реализации достигнутых договоренностей на станции Тюмень организована выставка различных типов подвижного состава и проведена презентация с описанием особенностей и преимуществ.

После презентации состоялась поездка скоростного дизель-электропоезда ДТ1 по маршруту Тюмень – Тобольск – Тюмень, которая носила пробный характер и была организована для оценки технико-экономических характеристик, уровня комфорта подвижного состава, возможности его запуска в постоянном режиме. 

Проект пригородного сообщения с использованием скоростного подвижного состава повышенной комфортности на маршруте Тюмень – Тобольск проходит предварительную оценку, прорабатываются его технические, организационные, правовые и финансовые аспекты, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Соб. инф.

Теги: СвЖД , Тобольск , РЖД , пригородные поезда

Последние новости

17:37 В Екатеринбурге лидируют тюменские биатлонисты
17:26 Черный лесоруб спилил в Тюменском районе двадцать пять сосен
17:15 В Ишиме освятили аварийные участки дорог
17:04 Тюменка Аделина Кюрджиева представила сольную программу в Москве
16:53 Правительство выделило средства на строительство городских и сельских дорог в Тюменской области
16:42 Тюмень готовится встретить "Лыжню России-2017"
16:31 Тобольский колледж искусств и культуры открывает сезон концертов
16:20 "ЛУКОЙЛ" усилит работу с тюменскими производителями в импортозамещении
16:09 В Тобольске продавец пойдет под суд за продажу пива несовершеннолетней
15:58 Заработала горячая линия о деятельности коллекторов
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

В Тюменской области не допустили роста преступности

Владимир Якушев ответит на вопросы в эфире программы "Час с губернатором"

Губернатор поздравил тюменских студентов с праздником

Политика

Андрей Артюхов: таможенная служба обеспечивает стабильность в Тюменской области

В Тюменской области увеличится число первичных отделений "Единой России"

Назначен первый заместитель главы администрации Уватского района

Экономика

Правительство выделило средства на строительство городских и сельских дорог в Тюменской области

"ЛУКОЙЛ" усилит работу с тюменскими производителями в импортозамещении

Минтранс заявил о готовности поддержать придорожный сервис

Общество

В Ишиме освятили аварийные участки дорог

Тюменка Аделина Кюрджиева представила сольную программу в Москве

Тобольский колледж искусств и культуры открывает сезон концертов

Спорт

В Екатеринбурге лидируют тюменские биатлонисты

Тюмень готовится встретить "Лыжню России-2017"

Студенты бесплатно посмотрят игру "Рубина" во Дворце спорта

Происшествия

Черный лесоруб спилил в Тюменском районе двадцать пять сосен

В Тобольске продавец пойдет под суд за продажу пива несовершеннолетней

Бухгалтер обокрала детский сад

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+