Скоростная электричка проехала по маршруту Тюмень - Тобольск

Фото Тюменского региона СвЖД

3 часа 50 минут вместо 4 часов 20 минут составило время прохождения маршрута Тюмень - Тобольск скоростного дизель-электропоезда ДТ1. В пути поезд сделал три остановки.

В демонстрационной поездке приняли участие руководители СвЖД, Свердловской пригородной компании (СПК), представители правительства Тюменской области, администрации Тобольска.

Возможность использования комфортабельного подвижного состава для организации движения скоростных пригородных поездов на маршруте Тюмень – Тобольск изучается в соответствии с соглашением о взаимодействии и сотрудничестве между ОАО "РЖД" и правительством Тюменской области на 2017-2019 годы, которое подписали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и начальником СвЖД Алексей Миронов в ноябре 2016 года.

Соглашение предусматривает повышение качества транспортного обслуживания граждан в пригородном железнодорожном сообщении, в том числе обсуждение вариантов обновления парка вагонов и поездов для использования на данном направлении.

Участок железнодорожного пути Войновка – Тобольск не электрифицирован. Поэтому на маршруте рассматривается запуск пригородного поезда повышенной комфортности на автономной тяге. Это могут быть дизель-поезд (ДТ), рельсовый автобус либо современные пассажирские вагоны. При сравнении их характеристик будут учитываться готовность машиностроительных предприятий к выпуску данной продукции, стоимость, надежность, всепогодность, ремонтопригодность, вместимость, комфорт для пассажиров и т. д.

В рамках реализации достигнутых договоренностей на станции Тюмень организована выставка различных типов подвижного состава и проведена презентация с описанием особенностей и преимуществ.

После презентации состоялась поездка скоростного дизель-электропоезда ДТ1 по маршруту Тюмень – Тобольск – Тюмень, которая носила пробный характер и была организована для оценки технико-экономических характеристик, уровня комфорта подвижного состава, возможности его запуска в постоянном режиме.

Проект пригородного сообщения с использованием скоростного подвижного состава повышенной комфортности на маршруте Тюмень – Тобольск проходит предварительную оценку, прорабатываются его технические, организационные, правовые и финансовые аспекты, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Соб. инф.