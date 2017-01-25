В Тюменской области не допустили роста преступности

admtyumen.ru

Основные цели и задачи работы региональной полиции обозначил губернатор Владимир Якушев, выступая на расширенном заседании коллегии УМВД России по Тюменской области.

Итоги деятельности стражей порядка в 2016 году и задачи на 2017 год представил начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов. Он отметил, что 2016 год был тяжелым, но контроль за общественной обстановкой обеспечен. Не допущен рост преступности, а ее уровень снизился более чем на 11%.

На 20% сократилась и подростковая преступность. Этот успех необходимо и дальше только закреплять, уверен глава региона. Он отметил, что переломить ситуацию помог особый подход к вопросу как от правоохранителей, так и от органов исполнительной власти: "Как показывают статистические данные, совместно принятые меры и усилия привели к определенному результату".

На сохранение положительной тенденции, по мнению начальника полиции, повлияла и реализация областных государственных программ - по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью, повышению безопасности дорожного движения и антинаркотическая. Их финансирование, несмотря на все кризисные проявления в экономике, остается на прежнем уровне. Губернатор подчеркнул, что вложенные средства и проведение программных мероприятий должны привести к большим положительным сдвигам, которые он и надеется увидеть уже в 2017 году.

Формулируя приоритетные направления работы тюменской полиции, Владимир Якушев особо остановился на профилактических мерах, которые помогут снизить смертность на дорогах, предотвратить гибель людей. Ключевую роль в причинах аварий играет человеческий фактор, считает губернатор.

"Анализ свидетельствует, что улучшение состояния дорог приводит к росту скорости движения и тяжести дорожно-транспортных происшествий", - пояснил он и добавил, что в праздничные дни транспортный поток на дорогах региона кратно увеличивается.

Глава региона поручил еще раз проанализировать работу с водителями: "Надо разговаривать не только с теми, кто за рулем, а вовлекать в предупредительные беседы и тех, кто находится рядом, - жен и детей. Ведь они тоже заинтересованы в безопасной поездке".

Говорили на заседании и о согласованности действий всех заинтересованных структур и ведомств при организации перевозки группы детей. Большого внимания полицейских требует и тема безопасности интернет-пространства. Губернатор остановился на основных угрозах Всемирной паутины, особо отметив, что подростки - самые уязвимые среди нас.

"Среди наиболее важных задач на 2017 год - пресечение проявлений терроризма и экстремизма, профилактика детской преступности, предотвращение влияния интернет-контента и работа с сообществами, которые несут угрозу жизни и здоровью молодежи. На повестке остается и борьба с нарушителями правил дорожного движения, экономическими преступлениями, преступлениями против собственности и жизни человека", - подчеркнул Владимир Якушев. Губернатор заверил собравшихся, что они и впредь могут рассчитывать на правительство региона.

Соб. инф.