Мамы региона осваивают новые профессии

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246 женщин прошли обучение или получили дополнительное профессиональное образование в Тюменской области в 2016 году в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Они обучались при содействии службы занятости населения в 18 образовательных организациях по 32 квалификациям: парикмахер, швея, повар, помощник воспитателя, мастер ногтевого сервиса и др.

Около 20% женщин обучились с применением дистанционных образовательных технологий. Они продолжили трудовую деятельность по полученным специальностям.

В Ишиме женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, обратилась в центр занятости, не имея образования. После завершения обучения по профессии "Повар" она приступила к работе на новом рабочем месте.

Программа продолжается. Для получения консультаций можно обратиться в центр занятости населения по месту проживания, сообщает департамент труда и занятости Тюменской области.

Соб. инф.