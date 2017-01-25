Тюменка Аделина Кюрджиева представила сольную программу в Москве

Фото ДТиС "Пионер"

Новые песни запишет в студии продюсера Максима Фадеева воспитанница студии эстрадного вокала "Дебют" Дворца творчества и спорта "Пионер" Аделина Кюрджиева.

По приглашению Максима Фадеева она выступила с сольной концертной программой в Москве. Аделина исполнила восемь композиций, среди которых песни Максима Фадеева, песни на греческом языке, а также хиты российской и зарубежной эстрады, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Кроме того, талантливая тюменка выступила и в роли ведущей своей программы. После концерта девушка общалась с представителями продюсерского центра Максима Фадеева и получила возможность записать новые песни в его студии.

Напомним, что Аделина Кюрджиева стала известна широкой публике благодаря участию во втором сезоне вокального шоу "Голос. Дети" на Первом канале, вышедшего в эфир в 2015 году. Максим Фадеев предложил Аделине сотрудничество с его продюсерским центром. Позже между его организацией и воспитанницей "Пионера" был заключен контракт на пять лет.

Соб. инф.