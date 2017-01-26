Китай намерен развивать сотрудничество с Россией в вопросах детского отдыха

Фото ИА "Тюменская линия"

Привезти детей и вожатых в российские оздоровительные лагеря для обмена опытом намерены в Китайской народной республике. Об этом сообщил директор института лагерного образования КНР Айджун Ни на открытом областном семинаре организаторов детского отдыха "Будущее начинается сегодня" в Тюмени.

Гость из Поднебесной пояснил, что работает над проектом кооперации с российскими детскими лагерями.

"Дружба между Россией и Китаем существует уже достаточно длительное время, и настал тот момент, когда мы можем обменяться опытом работы в плане организации детского отдыха, привезти своих детей и вожатых в российские лагеря и приветствовать российских коллег и ребят в китайских лагерях", - сообщил он.

Айджун Ни отметил, что система организации отдыха детей в лагерях в Китае находится на начальной стадии, но в стране уже есть более 200 млн ребят, которые подходят по возрасту для того, чтобы поехать в загородные центры и познакомиться с природой. По его словам, в КНР до сих пор используют советскую систему образования.

Директор института напомнил о том, что в 2008 году правительство РФ уже приглашало более 300 детей из Китая в российские загородные лагеря, и это получило большой резонанс в КНР.

"Россия и Китай в плане работы в детских лагерях имеют очень много общего, но в то же время это две разные культуры. Мы очень надеется, что наши дети будут общаться с малых лет, они будут расти и взрослеть вместе, и по прошествии 10-15 лет у них не будет конфликтов, все проблемы решатся мирным путем. Китай со своей стороны готов показать российским детям все самое лучшее, что у нас есть", - подчеркнул Айджун Ни.

Напомним, с 23 по 26 января в "Ребячьей республике" при поддержке департамента социального развития Тюменской области, Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" проходит открытый областной семинар организаторов детского отдыха "Будущее начинается сегодня".

Участниками семинара стали более 340 специалистов отрасли отдыха и оздоровления из 14 субъектов Российской Федерации (Тюменская область, Республика Крым, Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург и т.д.) и Китайской народной республики. В работе семинара принимают участие представители Общественной палаты Российской Федерации, межрегиональной общественной организации "Содействие детскому отдыху", международного детского центра "Артек" и оргкомитета Международного конгресса лагерей, который пройдет в октябре в Сочи.

Дарья Казакова