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В Тюменском районе планируют реализовать пятнадцать инвестпроектов

17:48 25 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Задачи, касающиеся инвестиционного климата в Тюменском районе, амбициозны. Планируется создать все условия, чтобы привлечь новых инвесторов и сохранить прежних.

Об этом заявила глава района Светлана Иванова на заседании экспертной группы Тюменской области по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.

По ее словам, большое внимание в районе уделяется кадровой политике, и новое руководство, которое возглавило это направление в администрации в конце 2016 года, вселяет уверенность, что все задуманное будет достигнуто.

Участники совещания подвели итоги работы группы в 2016 году. Как отметил председатель правления ООО "Управляющая компания Партиком" Олег Чемезов, в прошлом году состоялось несколько заседаний, на которых шел конструктивный разговор. У руководителя экспертной группы налажена прямая связь с губернатором региона и есть возможность предоставлять ему информацию о ходе работы.

Заместитель главы Тюменского района Николай Пуртов напомнил, что в 2016 году в Тюменском районе реализовано 12 инвестпроектов. В новом году в планах приступить к реализации еще 15 проектов.

"Мы создали дорожную карту по работе с потенциальными инвесторами и сформировали задачи по ним, и в результате по пяти проектам готовятся документы на сопровождение в Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", – поделился Николай Пуртов. Он отметил, что два раза в месяц в районе проходят совещание рабочих групп по сопровождению местных инвесторов. На каждом собрании присутствует представитель бизнес-сообщества, который проводит мониторинг, вносит коррективы в планы.

Еще одна важная задача, которую отметил замглавы района, – это привлечение предпринимателей к участию в советах, которые проводят специально для них. Раньше мероприятия проходили два раза в год, в 2017 планируется провести их не реже одного раза в два месяца. По словам руководителя, именно на таких встречах предприниматели могут получить для себя новую информацию и найти ответы на  вопросы.

В ходе заседания экспертной группы участники обсудили наиболее важные вопросы, которые возникают у инвесторов и предпринимателей района, и тут же путем мозгового штурма предложили несколько вариантов решения. А в завершение встречи договорились о возможности участия членов экспертной группы в рабочих совещаниях администрации Тюменского района.

Теги: дорожная карта , Тюменский район , Светлана Иванова , Олег ЧемезовЮ инвестиции

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